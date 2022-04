Vergeles cree que no se debe "correr en exceso" con retirar las mascarillas porque lleva poco la nueva métrica

MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado a título "muy personal" que no se debería "correr en exceso" con la retirada de mascarillas en interiores porque se lleva "poco tiempo" con la nueva métrica sobre la pandemia de la Covid-19.

"Llevamos poco tiempo de la nueva métrica. Yo creo que no deberíamos correr en exceso, pero esto es una opinión muy personal, y tampoco sé si es correr en exceso quitar las mascarillas de exterior para los que no son vulnerables", ha espetado Vergeles, quien ha incidido en que la cuestión sobre la retirada o no de las mascarillas en interiores la deben "decidir los técnicos".

Así, sobre la posibilidad de que el Consejo Interterritorial de Salud aborde próximamente la retirada de mascarillas en interiores antes de Semana Santa, el consejero ha dicho que Extremadura llevará a dicho órgano la postura que defienda la Ponencia de Alertas, "como siempre", porque "esto lo deben decidir los técnicos".

"Ha llovido tanto sobre las mascarillas, hemos dicho tantas cosas sobre las mascarillas, hemos llegado a hacer hasta una ley para las mascarillas en este país, con que para ahora que salga el consejero de turno a decir 'pues ya me parece que las mascarillas en el interior no serían necesarias'... No, vamos a decidir lo que diga la Ponencia", ha subrayado.

"Y si la Ponencia de Alerta y los técnicos dicen 'oiga, no pasa nada porque a la población no vulnerable las mascarillas en interior se puedan suspender antes de Semana Santa, pues eso es lo que haremos, pero en cualquier caso vamos a esperar a ver en lo que está trabajando la Ponencia de Alerta para podernos posicionar en ese sentido", ha recalcado Vergeles a preguntas de los medios durante una visita a un acelerador lineal este lunes en el Hospital de Mérida.

En este sentido, ha recordado que se lleva "poco tiempo de la nueva métrica" de la Covid-19, así como que "luego está también lo que hace la sociedad", tras lo cual ha añadido que "dar recomendaciones para que la sociedad no las cumpla es tremendamente desesperanzador y es hacernos trampas al solitario".

"Con lo cual todo cuenta. La opinión de los técnicos, lo que ya hace la sociedad y por supuesto también el valorar la nueva métrica que no suponga esto un incremento de la enfermedad grave", ha ahondado el consejero, que ha destacado que "por ahora" la nueva métrica "no está suponiendo" un incremento de esa enfermedad grave por Covid-19. "Pero llevamos (sólo) una semana con la nueva métrica", ha incidido en todo caso.