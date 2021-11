Vergeles insiste en la "precaución" ante el aumento de la incidencia, que este domingo llega a 62 casos

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha insistido en la "precaución y prudencia" ante el aumento de la incidencia acumulada, que este domingo llegará en la región a los 62 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

"Hoy alcanzaremos una incidencia acumulada a los 14 días de 62 y a los siete días de 34 con una razón de tasas de 0,55. Por favor mucha prudencia y precaución. Regla de las 6M. Estos incrementos leves pueden convertirse en más pronunciados si no nos lo tomamos en serio", ha advertido el consejero en varios mensajes en redes sociales recogidos por Europa Press.

Asimismo, el consejero extremeño ha dado a conocer que en el último informe de secuenciación, los linajes denominados 'variante delta plus' son mayoritarios a la 'variante delta' en Extremadura, predominando el linaje AY.43 que es ya el 55,8 por ciento y que "se combate igual con la regla de las 6M".

TERCERA VACUNA PARA MAYORES DE 60 AÑOS

El consejero extremeño ha avanzado que, "casi con toda seguridad", la semana que viene se tendrá la tercera vacuna para las personas con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años, así como para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, lo que supondrá un "avance importante en protección".

También ha dicho que la semana que viene se aprobará con "bastante probabilidad" el nuevo 'semáforo Covid' adaptado a la población vacunada de España, a lo que ha añadido que también la semana próxima se revisará el abordaje de los casos de Covid en el ámbito escolar en cuanto a cuarentena.

ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

José María Vergeles ha sostenido al mismo tiempo que Extremadura seguirá con la administración de las vacunas y que en estos momentos se está con terceras dosis y segundas dosis en los vacunados con Janssen, aunque la región está también dispuesta a vacunar a los que en su día decidieron no vacunarse y ahora sí lo quieren hacer.

De igual forma, ha asegurado que ha escuchado estos días decir que sanidad no establece reglas para determinados establecimientos, algo, que como ha recalcado, "no es cierto". "No es cierto, establecemos que se debe cumplir con la regla de las 6M ¡Ojalá que no tengamos que establecer ninguna más! Pero eso depende de todas y todos", ha reseñado.

También ha mostrado Vergeles su orgullo hacia la sociedad extremeña que está cumpliendo la regla de las 6M "de forma ejemplar", a lo que ha añadido que esa es la forma de no tener que adoptar medidas más restrictivas.

"Con la regla de las 6M se puede vivir libremente, se puede disfrutar del ocio, se puede disfrutar de la familia y amigos. Con la regla de las 6M al que no se invita a las reuniones es al coronavirus. Eso es vivir en libertad", ha apuntado.