Vox formula su paquete de medidas fiscales para su debate en la Asamblea y sugiere a Guardiola ser "prudente" y negociar

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en la Asamblea de Extremadura su propio paquete de medidas fiscales en la región para su debate en sede parlamentaria, con el objetivo de "facilitar la vida a los extremeños y aliviarles de la presión fiscal aún muy elevada que padecen".

Este registro se produce justo después de la aprobación esta misma mañana por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de un decreto ley de medidas fiscales que deberá ser convalidado igualmente en la Cámara autonómica, y una vez que la presidenta María Guardiola ha confirmado que "el gobierno sigue adelante" y que "no va a haber elecciones", lo que lleva a la formación de ultraderecha a "seguir trabajando".

Así lo ha explicado el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, quien ha afirmado que a partir de ahora se abre un "periodo de negociación" ante el que "convendría" que la presidenta de la Junta "en esta ocasión fuera prudente" y realmente negocie, en alusión --sin citarlo-- a que en el decreto de medidas fiscales en materia de vivienda de la Junta que fue tumbado en la Asamblea no hubo negociación previa con la formación de ultraderecha.

"Aquí viene un periodo de negociación. Nosotros hemos presentado nuestras medidas y nuestras propuestas, el Gobierno presenta las suyas, pero convendría que la señora Guardiola en esta ocasión fuera prudente, ya que invoca la negociación, pues aquí tiene la ocasión de demostrarlo", ha dicho en declaraciones a los medios tras registrar las medidas fiscales de Vox este jueves en Mérida.

Sobre si podría llegarse a la posibilidad de que Vox retire sus propuestas para negociar con la Junta un decreto conjunto de medidas fiscales, Ángel Pelayo Gordillo ha dicho que ya se verá. "Ya veremos. No puedo adelantarles nada, vamos a ver", ha indicado.

MEDIDAS PARA HACER CRECER LA ECONOMÍA

Así, las medidas de Vox se enmarcan dentro de su planteamiento de que "los recursos deben estar en manos de quien hace crecer la economía de las pequeñas y medianas empresas, de los ciudadanos y de las empresas en general".

"Los políticos no creamos empleo, pero sí facilitamos las condiciones para que el empleo se cree y eso se hace y lo evidencia la práctica y la experiencia se hace reduciendo impuestos la reducción fiscal" que "si algo conlleva es una inequívoca reactivación económica".

Entre las propuestas fiscales de Vox, se plantea una "bajada" en el IRPF a trabajadores y clases medias; deflactar el IRPF con la inflación "bastante elevada" existente; una reducción autonómica por arrendamiento de viviendas vacías; y una reducción por rehabilitación de viviendas que se vayan a poner en alquiler.

Vox también plantea una bonificación del 100% del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; así como también una bonificación del 100% en Sucesiones y Donaciones "en cualquier línea de parentesco". "En línea directa está bonificado ya, pero también queremos que en líneas de parentesco colaterales, también haya una bonificación del 100%", ha explicado Gordillo.

De igual modo, Vox propone una bonificación del cien por cien en la transmisión de vehículos, también de segunda mano, como medida para la "liberación de impuestos para las pequeñas economías".

Sobre si hay posibilidad de que Vox apoye el decreto de medidas fiscales aprobado este jueves por la Junta,

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Por otra parte, preguntado por los medios sobre la petición de Unidas por Extremadura de que María Guardiola se someta a una cuestión de confianza, el diputado de Vox ha indicado que "eso está en manos de la presidenta", y ha recordado que la formación de ultraderecha ya lo ha "sugerido como posibilidad".

"Eso está en manos de la señora presidenta. Nosotros lo hemos sugerido como posibilidad. Ya sabe usted que una cuestión de confianza, que no saliera adelante, conllevaría inmediatamente que fuera otra persona quien ocupara el puesto, según dice el reglamento de la Junta de Extremadura y el Estatuto, que fuera otra persona quien ocupara el puesto de la señora Guardiola. No sé si lo hará o no lo hará, es ella quien tiene la prerrogativa de hacerlo", ha señalado.