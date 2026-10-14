Los XXVII Premios Extrema Selección reconocen la excelencia de los aceites extremeños

Autoridades asistentes a los XXVII Premios Extrema Selección - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los XXVII Premios Extrema Selección han reconocido la excelencia de los aceites extremeños en un acto celebrado este pasado martes en el Palacio de Congresos de Mérida, en el que se puso en valor la calidad de los aceites de oliva virgen extra de la región y la importancia del sector oleícola para la economía y el empleo en el medio rural.

Unos premios que reconocieron, en la categoría de Mejor Aceite de Pequeños Productores, a Alguijuela, con Julio Escudero como maestro de almazara, mientras que e premio al Mejor Aceite de Grandes Productores distinguió a Maimona, cuyo maestro de almazara es José Antonio Lavado.

Por su parte, en la categoría de Mejor Aceite Ecológico, el ganador fue Vieiru, con Miguel Ángel Carrasco como maestro de almazara, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, el aceite Nuestra Señora del Salobrar recibió una Mención Especial al Mejor AOVE producido en Cooperativa, y el premio al Mejor Aceite Convencional, con Ángel González como maestro de almazara.

BAUTISTA DEFIENDE UN "PRECIO RAZONABLE"

A la entrega de los Premios Extrema Selección asistió el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, quien destacó la necesidad de que el trabajo y la inversión de los productores tengan un retorno económico suficiente y defendió que el aceite alcance "un precio razonable para quien lo compra y, al mismo tiempo, un precio justo para quien lo produce".

En este sentido, Bautista reconoció el "esfuerzo" de agricultores, cooperativas, almazaras y profesionales que "afrontan cada campaña condicionados por la climatología, los costes de producción y la evolución de los mercados".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Juan José García, subrayó que este certamen es "vital para Extremadura" por reconocer la calidad de los aceites y el trabajo que hay detrás de cada uno, "un homenaje a la pasión, el esfuerzo y el saber hacer".

MÁS DE 300.000 HECTÁREAS

Según los datos aportados por el Ejecutivo regional, Extremadura cuenta con cerca de 300.000 hectáreas de olivar, con una media de 65.000 toneladas de aceite de oliva virgen extra por campaña, unas 70.000 explotaciones y en torno a 150 almazaras, por lo que la región es la tercera productora de aceite de oliva de España, primer país productor y exportador mundial.

Los aceites extremeños llegan a mercados internacionales como Italia, México, Portugal, China y Japón, donde la calidad de la producción regional abre oportunidades comerciales.

Entre los principales retos del sector oleícola, la Junta de Extremadura apuntó la evolución de los precios, "condicionada también por la entrada de aceite de otros mercados y su efecto sobre la competencia"; la necesidad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones para hacer frente a los costes de producción; las dificultades que afronta el olivar tradicional y de montaña, así como la importancia de que la PAC tenga en cuenta las particularidades de estas explotaciones.