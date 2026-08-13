Activo un incendio forestal en Lugo que afecta a dos hectáreas

LUGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parroquia lucense de Orbazai, en el lugar de Penarrubia, registra este jueves un incendio forestal que ha calcinado dos hectáreas.

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press, el incendio permanece activo, camino de su estabilización.

Hasta la zona han sido movilizados por el departamento autonómico, hasta el momento, tres agentes, 10 brigadas, cinco motobombas, una pala, dos helicópteros y dos aviones.

El Ayuntamiento de Lugo ha pedido a la ciudadanía que no se aproxime a la zona y que facilite en todo momento el trabajo de los servicios de extinción y emergencia.