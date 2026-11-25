Archivo - Varias personas observan un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El fuego, que ha arrasado ya 250 hectáreas, se inició a las 15.30 horas del pasado martes 15 de septiembre en la montaña de Quiroga, e - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Adega afirma que la nueva ley de incendios "sigue oliendo a humo de eucalipto" y lamenta "otra oportunidad perdida para poner coto a los monocultivos".

"Insiste en apostar por la extinción, desprecia la prevención y olvida la restauración", critica esta asociación a través de un comunicado de prensa.

En primer lugar, censura que "no fue sin tiempo", ya que desde el inicio de su tramitación en 2021 tuvieron lugar "los mayores incendios de los que hay registros en Galicia y en el Estado".

El anteproyecto aprobado supone, para Adega, "una decepción" y "no está a la altura", pues presenta "un enfoque limitado y forestalista que ignora la problemática de los monocultivos forestales".

Por otro lado, reprueba que "evita el debate público y lo limita al Consello Forestal, donde --según denuncia-- está sobrerrepresentado un lobby de la madera entregado a los grandes monocultivos de especies pirófitas como el pino y el eucalipto".

Para Adega, las políticas de prevención precisan de un enfoque multidisciplinar en la gestión del territorio, de planificación a corto, medio y largo plazo y de consensos "amplios" que avalen y den continuidad a medidas "valientes y ambiciosas".

Considera que el documento "se pliega a los intereses de la industria pastera y maderera y renuncia a aplicar un plan de reducción neta del eucalipto, incluso a cumplir con el misérrimo porcentaje de reducción de la especie recogida en el vigente plan forestal".

"MIOPÍA Y FALTA DE VALENTÍA"

En su opinión, la norma "adolece de miopía, falta de valentía y concreción", ya que los incendios de última generación, avisa, hacen que "muchas" de las estrategias centradas en la extinción "ya no funcionen".

En cuanto a prevención, lamenta que los objetivos "quedan en meras recomendaciones de aplicación voluntaria (...) sin obligación legal ni instrumentos para su cumplimiento efectivo".

En lo tocante a la restauración, "tampoco incorpora lo aprendido en los últimos años", critica, mientras afea que "no falta dinero para recuperar los daños en terrenos cinegéticos y para infraestructuras de ecoturismo".