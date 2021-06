La alcaldesa de Folgoso do Courel (Lugo) no duda de la intencionalidad del incendio

Lola Castro vincula el fuego con personas que puedan rechazar la presencia del lobo y del oso en la zona

LUGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Folgoso do Courel (Lugo), Lola Castro, no duda de la intencionalidad de un incendio que se iniciaba en la madrugada del sábado y que ha arrasado ya "casi 200 hectáreas", según sus estimaciones, aunque la Consellería do Medio Rural ya lo da por controlado.

El fuego se iniciaba pasadas las 4,30 horas de la mañana del sábado, afectando sobre todo a las parroquias de Folgoso do Courel y también de Ferreirós.

Castro ha constatado que la situación de la mañana de este lunes era "mejor" y ha puesto el acento tanto en el trabajo realizado durante el domingo como a la ayuda del "chaparrón" caído en las últimas horas del fin de semana. La regidora calcula que este incendio pueda llegar a las 200 hectáreas afectadas.

Además, ha confesado, dada la "intencionalidad" de las llamas, que se encuentra "triste y muy preocupada porque aún no empezó el verano" y este municipio ya lleva tres incendios, lo cual no ocurría "desde hace varios años".

De hecho, ha vinculado el fuego a personas que puedan rechazar la presencia del lobo y del oso en la zona, para seguidamente soltar que "no se puede justificar un incendio de ninguna manera".

"Habrá que hacer más labor de concienciación, agilizar las ayudas por los daños (del lobo y del oso). Que la gente que prende fuego piense que también puede arder su casa", ha sentenciado.