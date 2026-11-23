SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el anuncio por el que se hace público el informe de impacto ambiental de un proyecto de ampliación de una explotación de ganado de vacuno de leche en el lugar de Fontorto, en la parroquia de Boado, en Mesís (A Coruña).

La iniciativa tiene relación con una granja de vacas para producción de leche que promueve Ganadería Carro, S.L. Las instalaciones proyectadas se localizan en unas parcelas de 5,65 hectáreas.

Las actuaciones proyectadas consisten en la ampliación de una explotación de ganado vacuno lechero, hasta alcanzar una capacidad de 395 plazas.

Dicha ampliación se realizará mediante la construcción de una corte para vacuno de leche, de una fosa de purín cubierta y de un silo. También implicará la cubierta de dos fosas existentes y la demolición de un silo.