El Ayuntamiento de Folgoso (Lugo) pedirá la declaración de zona catastrófica tras los incendios de O Courel

LUGO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel (Lugo) convocará un pleno para solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica tras los incendios que desde el 14 de julio sacuden la Serra do Courel, con más de 11.000 hectáreas arrasadas, según el último balance de la Consellería do Medio Rural.

La alcaldesa de Folgoso, Lola Castro, ha asegurado que "la situación está estabilizada", tal y como refleja el parte de la Xunta, aunque alerta de que "a las horas de más calor se levanta algún foco" que inmediatamente es atajado.

La regidora ha prometido que se va a volcar en conseguir "ayudas para todo el mundo", dejando claro que "el comercio, la hostelería o el sector agrícola quedan muy tocados". "Hay que ayudarlos", suelta emocionada ante el aspecto desolador que presenta el municipio.

Tanto es así que ya ha comprometido que centrará todas sus "energías" en conseguir la declaración de zona catastrófica y ya "se prepara todo para ello". Así, ha señalado que ya se trabaja en la convocatoria de un pleno para la petición al Gobierno central de esas ayudas.

"A ver qué proceso hay que seguir, porque todo esto es nuevo para nosotros. Cada paso que das tienes que mirarlo con lupa. Poco a poco vamos a ir saliendo de todo esto", ha ansiado la alcaldesa de Folgoso.

Una de las cuestiones que más preocupa es la situación de muchos vecinos que se han quedado sin casa, o segundas viviendas que también fueron devoradas por el fuego, entre otras infraestructuras devastadas.

A falta de un informe de los daños de este fuego, el más grande de Galicia, la alcaldesa calcula que "entre 10 y 20" son los inmuebles afectados en este ayuntamiento de la montaña de Lugo. Además este gran incendio tocó a los municipios vecinos de A Pobra do Brollón y Quiroga.