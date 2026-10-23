La Cámara pide a la Xunta un protocolo de avituallamiento para brigadistas y reclama a Adif la limpieza de vías

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado, en la Comisión de Agricultura de este viernes, sendas propuestas en relación con los incendios: pide a la Xunta un protocolo único de avituallamiento de personal antincendios y reclama a Adif la limpieza de vías para evitar fuegos.

Por un lado, una iniciativa del PSdeG ha sido apoyada por unanimidad para establecer, "de manera inmediata", un protocolo único de alimentación y bebida "suficiente, segura y adaptada al esfuerzo físico" para el personal del servicio de extinción, con especial atención a las jornadas prolongadas.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha explicado que esta propuesta nace de la propia denuncia durante este verano de brigadistas con fotos de recibir so "un trozo de pan y unas lonchas de chorizo" para aguantar jornadas de 12 horas apagando incendios, lo que tacha de "insulto".

Por ello, la diputada socialista exige "condiciones dignas de trabajo" para el personal que apaga fuegos forestales, sin diferencias por lugares.

En esta línea, Montse Valcárcel (BNG) ha cargado contra trabajadores que llevan 12 horas en una zona de fuego tengan que "mendigar un bocadillo digno" a la Xunta, más allá de "cuatro lonchas de chorizo".

Mientras, Ángel Rodríguez (PP) señala que la Xunta trabaja en un procedimiento en el que "está estudiando criterios mínimos comunes" para los trabajadores antincendios con el fin de "evitar diferencias entre distritos" y donde la alimentación y agua sean "suficientes y adecuados".

RECLAMACIÓN A ADIF

Por su parte, la Cámara ha reclamado a Adif la limpieza en torno a las vías del tren para evitar incendios producidos por el paso de trenes, tal y como ocurrió este verano en varios focos en la provincia de Ourense, y demanda que remita información a la Xunta sobre la ejecución del desbroce de biomasa.

Esta propuesta del Grupo Popular ha salido adelante con el apoyo del BNG y la abstención del PSdeG. La iniciativa pide actuaciones de roza urgentes, reforzar en alto riesgo de incendios las tareas de inspección y limpieza, así como como revisar protocolos de prevención.

La diputada popular Cristina Campero se ha referido a casos como el del paso de un tren de mercancías el 13 de julio que provocó ocho focos de fuegos en los municipios ourensanos de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín.

Por ello, señala que se está "pidiendo que se cumpla la ley", ya que señala que no está diciendo que "todos" los incendios cerca de una vía sean responsabilidad de Adif, pero sí que "tiene obligaciones preventivas" y de saberse "si lo está cumpliendo".

Al respecto, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) denuncia que "hay que tener mucha cara" para reclamar información a Adif cuando la Xunta se está "negando a dar explicaciones" sobre incendios, con "reiteradas" iniciativas denegadas en el Parlamento sobre ejecución de tareas de prevención por ayuntamientos y distritos.

Censura que el PP "ahora exigen" explicaciones "por unos temas puntuales", cuando Galicia sufrió en 2025 con unas 120.000 hectáreas quemadas y se denegaron datos.

A renglón seguido, Montse Valcárcel (BNG) se ha mostrado a favor de esta iniciativa porque "Adif tiene que limpiar el margen de las vías antes del verano" y dar cuenta a esta país de lo que hace". No obstante censura que el PP pida esto mientras veta una comisión de investigación por los incendios de 120.000 hectáreas de 2025. "Seguimos sin saber qué limpió y qué quedó sin limpiar", dice sobre el Gobierno gallego.

ACUERDO DE RAZAS AUTÓCTONAS

También ha salido adelante otro acuerdo en esta comisión, presentada por el PPdeG, en el que se insta a la Xunta a valorar la situación de la recuperación de las razas autóctonas gallegas y activar ayudas a asociaciones de criadores para su impulso.

Enrique Barreiro (PP) ha destacado la "importancia" de las razas autóctonas y subraya que este acuerdo va en favor del medio rural.

En cambio, han sido rechazadas sendas propuestas del BNG en las que pedía reactivar el Plan Estratéxico do Sector Agrario da Limia con apoyo financiero y exigía suspender el acuerdo agrícola con Mercosur.