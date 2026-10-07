La conselleira de Medio Rural destaca el potencial del aguacate para abrir oportunidades en el sector agrario

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Media Rural, María José Gómez, ha destacado las posibilidades del aguacate como una de las nuevas alternativas que pueden contribuir a la diversificación del sector agrario gallego.

Así lo ha hecho este miércoles durante su visita a una explotación de reciente creación en el ayuntamiento de Sada, donde ha puesto en valor que esta iniciativa representa un ejemplo de recuperación de la tierra agraria, ya que la explotación partía de un predio que estaba en situación de abandono.

Sobre la diversificación de las plantaciones, la conselleira ha indicado que Galicia tiene "unas buenas condiciones" para los cultivos emergentes. Además, ha remarcado que este es un ejemplo de incorporación a agraria por parte de un agricultor nuevo, que regresó a Galicia tras trabajar en latinoamérica para crear en Galicia su explotación.

La conselleira ha destacado que "es evidente" el interés por este cultivo, incluso entre las personas jóvenes que se incorporan a la actividad y por eso es importante acompañar esta tendencia con formación, conocimiento y asesoramiento técnico.