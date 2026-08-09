Continúa activo el incendio en Baltar, que afecta a 95 hectáreas, y se estabilizan los dos en Rodeiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El incendio declarado en la parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar (Ourense), continúa activo, afectando a 95 hectáreas según las últimas estimaciones, mientras que los fuegos en Rodeiro-Arnego y Rodeiro-Carboentes se han estabilizado.
Según ha detallado la Consellería do Medio Rural en nota de prensa, el incendio declarado a las 12.21 horas de este pasado sábado en el municipio ourensano de Baltar continúa activo y afecta a una superficie de 95 hectáreas.
Actualmente, trabajan en su extinción tres técnicos, 12 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.
Cambiando de provincia, en Pontevedra, se ha estabilizado a las 00.50 horas de este domingo el incendio en Rodeiro-Arnego, registrado el sábado a las 15.59 horas de la tarde. Tal y como ha concretado Medio Rural, según las últimas estimaciones afecta a más de 20 hectáreas. Para extinguirlo, se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas, ocho motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones.
Por su parte, en el mismo municipio, también se estabilizó el fuego de Rodeiro-Carboentes, iniciado en la tarde del sábado, sobre las 16.03 horas. En este caso, el incendio afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y para su extinción se desplazaron, por el momento, dos técnicos, 10 agentes, 13 brigadas, 13 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.