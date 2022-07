Continúa sin control la ola de incendios que calcina más de 19.000 hectáreas en Galicia

El fuego se expande por los parques naturales de Serra da Enciña da Lastra e Invernadeiro

OURENSE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grandes incendios forestales que afectan a Galicia, que arrasan más de 19.000 hectáreas principalmente en las provincias de Ourense y Lugo, continúan sin controlar, según la última actualización de la Consellería de Medio Rural, emitido a las 13,30 horas de este martes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este martes de que los incendios, que atacan con especial virulencia la zona de A Pobra do Brollón y Folgoso do Courel (Lugo), y Valdeorras (Ourense), han obligado a realizar desalojos en 50 núcleos de población, con unos 1.100 los vecinos evacuados. Además, hay 85 inmuebles afectados, aunque la mayoría no eran viviendas.

Los dos incendios más grandes continúan activos y aún sin control. En concreto, se trata del fuego en Carballeda de Valdeorras (Ourense), parroquia de Riodelas, que el lunes saltó el Sil y arrasa 7.500 hectáreas, con una Situación 2 --de peligro para casas-- por su proximidad al núcleo de Candeda, además de afectar al parque natural de Serra da Enciña da Lastra. Por su parte, el macrofuego de Folgoso do Courel-A Pobra do Brollón (Lugo) --se juntaron cuatro incendios, dos de Vilamor y dos de Saa-- calcina 4.900 hectáreas, con una Situación 2 tanto en el núcleo de Parada dos Montes (Folgoso) como en Busto (A Pobra).

A esto se suma otro fuego en Folgoso do Courel, parroquia de Seceda, de 1.100 hectáreas. Aquí, hay Situación 2 activada por proximidad al fuego del núcleo de Gamiz.

El tercer fuego con más superficie quemada es el de Vilariño de Conso (Ourense), parroquia de Padroalbar, con 2.650 hectáreas dentro del parque natural de O Invernadeiro.

OTROS FUEGOS

En la provincia de Lugo, están activos los fuegos de Palas de Rei, parroquia de Ramil (375 hectáreas); y Cervantes, parroquias de Noceda (100 hectáreas) --que la Xunta da por estabilizado-- y Cereixedo (65 hectáreas). También en Cervantes, parroquia de Donís (75 hectáreas), el fuego está controlado desde el mediodía de este martes.

Además, la lista en Lugo se completa con dos fuegos en Quiroga, el de Outeiro está controlado (250 hectáreas) y el de Nocedo está estabilizado (15 hectáreas). El de Antas de Ulla, parroquia de Santa Mariña de Castro de Amarante, también está controlado (40 hectáreas).

Ya en la provincia de Ourense, además de los citados en Valdeorras e Invernadeiro, los fuegos más grandes de los que informa Medio Rural son los tres del municipio Oímbra que entraron desde Portugal. Por un lado, el de la parroquia de Rabal (750 hectáreas), con la Situación 2 desactivada en Rabal y Mandín (Verín). El de parroquia de San Cibrao calcina 400 hectáreas, con una Situación 2 también desactivada. El tercero de Oímbra es el de la parroquia de Videferre (350 hectáreas), que la Xunta da por estabilizado.

En Ourense, los fuegos de los que informa este departamento se completan con Ribadavia, 67,8 hectáreas quemadas (51 de ellas arboladas), que está extinguido desde las 11,37 horas de este martes.

El único incendio fuera de Lugo y Ourense es de Rodeiro (Pontevedra), parroquia de Guillar, con 200 hectáreas afectadas.

A esta superficie hay que sumar la calcinada por cinco fuegos ya extinguidos en los últimos días, que afectaron a más de 250 hectáreas: Cualedro (31 hectáreas), Baiona (46 hectáreas), Melón (dos fuegos que suman 98 hectáreas) y Quiroga (83 hectáreas).