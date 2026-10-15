Detectado un caso de lengua azul del serotipo 8 en granja de vacas de Ourense

Archivo - Varios terneros, a 21 de agosto de 2026, en Ourense, Galicia (España). Ganaderos de la provincia de Ourense han trasladado su preocupación ante el aumento de diversas enfermedades que afectan al bovino gallego y han pedido a administraciones que - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de la detección de un animal bovino infectado por el serotipo 8 de la lengua azul en una explotación del Ayuntamiento de San Amaro, en Ourense. El caso ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y ha sido comunicado al Ministerio de Agricultura, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.

En un comunicado, el departamento autonómico ha explicado que, al tratarse del primer caso detectado en esa provincia del serotipo 8 en esta temporada de circulación viral, es necesaria la notificación oficial al MAPA. Este foco es el sexto notificado en 2026 en Galicia desde la finalización en abril del período invernal de cese circulación del vector transmisor, los insectos del género Culicoides.

La detección de este caso se realizó por vigilancia pasiva por el personal de la explotación ganadera, que comunicó la sospecha de la enfermedad, en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia.

La Consellería ha recordado que los serotipos presentes de esta dolencia en la comunidad durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia en 2025, fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes.

VACUNACIÓN VOLUNTARIA, PERO RECOMENDABLE

La Xunta ha recordado que desde el año 2025 en España ya no existe un programa de erradicación de la lengua azul con vacunación obligatoria frente a esta dolencia. Pese a eso, el Ejecutivo gallego continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

Las vacunas frente a estos serotipos, y el resto de los circulantes en España, pueden adquirirse en los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la prescripción correspondiente.

Además, la Consellería do Medio Rural continúa la distribución gratuita de dosis vacunas frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino, y frente los serotipos 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada.

Asimismo, se recomienda evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores, zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércoles.

También se aconseja la realización periódica de desinsectación de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado. Se recuerda, además, el deber de las personas ganaderas de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural cualquier sospecha de la enfermedad que detecten en sus animales.

La Xunta subraya que la lengua azul no afecta a las personas, sino solo a los animales rumiantes, que además no se contagian entre ellos, solo a través de la picadura del insecto vector transmisor. Tampoco existe ninguna posibilidad de contagio ni riesgo para las personas por el consumo de productos (carne o leche) procedentes de animales afectados.