La D.O. de Ribeira Sacra prevé aumentar la recogida de uva hasta los 6 millones en la vendimia de este año

Publicado 25/09/2018 18:31:18 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vendimia de la Denominación de Origen Ribeira Sacra se ha iniciado esta semana con la previsión de recoger hasta 6 millones de kilos de uva de gran calidad, lo que supondría un aumento de la producción en cerca de un 10% con respecto a la del año pasado.

Con motivo de estos trabajos, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, se desplazó hasta el ayuntamiento ourensano de A Teixeira para visitar las instalaciones de Adegas Cachín y ver los trabajos de la vendimia, según ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

Ángeles Vázquez constató la "gran calidad de uva en general en las cinco denominaciones de origen y, en especial, en la de Ribeira Sacra, gracias a la humedad de los últimos meses que hizo que los viñedos produjesen una uva más equilibrada".

La conselleira ha destacado las buenas previsiones en el conjunto de estos cinco sellos de calidad, con una previsión de una cosecha de aproximadamente 61 millones de quilos de uva.

En el caso de la D.O. Ribeira Sacra, en donde los trabajos empezaron el martes 25 de septiembre y finalizarán el 25 de octubre, se espera una cosecha de gran calidad en las más de 1.200 hectáreas inscritas. "El trabajo y esfuerzo de los más de 2.000 viticultores que conforman esta gran familia permiten obtener unos vinos de gran prestigio", subrayó la conselleira, que añadió que, precisamente, la marca 'Peza do Rei', de esta D.O., fue la escogida por el expresidente de Estados Unidos en el Día de la Hispanidad en 2013 y 2014.

Este vino, de Adegas Cachín, también fue galardonado con el Acio de Ouro Tinto de la D.O. Ribeira Sacra en las últimas Catas de Galicia 2018, en un "premio como un ejemplo de que la calidad no está ligada a la cantidad", ha destacado la conselleira al visitar la bodega, con una producción de vino en el año 2017 fue de casi 76.000 litros. Se trata de una empresa que elabora vinos tinos joven y barrica, en donde domina la variedad mencía en casi un 98%, y vinos blancos jóvenes.

Con la previsión de que en toda Galicia se recogan hasta 61,4 millones de kilos, Ángeles Vázquez ha resaltado que la mayor parte corresponderá a Rías Baixas, con casi el 60% del total. Por volumen de la uva recogida, la siguiente denominación es la de O Ribeiro, con unas previsiones de 10 millones de kilos, seguida por la D.O. Ribeira Sacra con 6 millones de kilos, Valdeorras con 5 y, por último, Monterrei con una previsión de 4 millones de kilos.