Estabilizado el incendio forestal de Taboada (Lugo), que calcina 30 hectáreas

Incendio forestal en la parroquia de Ínsua, en Taboada (Lugo). - CONCELLO DE TABOADA
LUGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal registrado este miércoles en el municipio lucense de Taboada ya se ha dado por estabilizado y ha estimado la superficie calcinada en 30 hectáreas.
Según ha trasladado el departamento autonómico, el fuego, que se inició a las 17.38 horas en la parroquia de Ínsua, se encuentra estabilizado desde las 08.42 horas de este jueves.
Para su extinción se han movilizado, por el momento, cuatro técnicos, 19 agentes, 21 brigadas, 20 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.
La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga Alume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.