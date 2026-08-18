Extinguido un conato de incendio en Muíños (Ourense), que afectó al Parque Natural de O Xurés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido un conato de incendio forestal en Muíños (Ourense), que afectó al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
Según ha informado el departamento autonómico en un comunicado, el fuego quedó extingido a las 16.25 horas de este martes y afectó a una superficie de 0,12 hectáreas de monte raso.
Para hacer frente a las llamas movilizaron a un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y un helicóptero.
La Consellería do Medio Rural ha recordado que la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono gratuito 085, para llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, está disponible para su descarga 'ALume', una aplicación para avisar sobre incendios forestales activos.