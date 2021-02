Federación Ecoloxista Galega advierte de la "inconstitucionalidad" de la ley de recuperación de tierras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Federación Ecoloxista Galega ha advertido de la "inconstitucionalidad" de la Ley de recuperación de tierras que la Xunta pretende aprobar a través del grupo parlamentario del PPdeG en la Cámara gallega, ya que entienden que el mecanismo que prevé el texto para que la administración asuma la gestión de un terreno abandonado "entra en clara contradicción" con el artículo 33 de la Carta Magna, que establece que la privación de la propiedad de bienes únicamente puede darse si se justifica utilidad pública o interés social.

En un comunicado, la entidad ecologista critica la nueva normativa que quiere sacar adelante el Gobierno gallego, que creen que favorecerá la creación de "un campo de terratienentes", ya que entienden que se perjudica al pequeño propietario con la creación de los llamados polígonos agroforestales, que se ejecutarán en virtud de catálogos que fijan la actividad a la que se pueden dedicar las tierras.

De este modo, la FEG advierten que el pequeño propietario que quiera seguir produciendo "sin coincidr con lo establecido en el catálogo" se verá "obligado a realizar permutas" sin que se "garantice" que sea por propiedades equitativas y "pudiendo ser multado o expropiado".

Además, denuncian que "no es cierto" que la nueva ley promueva la protección de la diversidad, sino que "favorecerá los monocultivos", al tiempo que censura que se señale como "beneficios ambientales" algunas actividades agroforestales "que no son verdad" y que no se favorezca de forma explícita la agricultura ecológica.

Así las cosas, la Federación Ecologista Gallega considera que la aplicación de esta nueva normativa en Galicia "muy probablemente" llevaría a la comunidad hacia "un escenario agrícola-forestal fuertemente intensivista e insostenible, protagonizado por empresas que utilizando las tierras de los gallegos y gallegas, obtendrían ganancias y subvenciones, proporcionando pocos o ningún beneficio a las poblaciones rurales".