Feijóo cifra en "90 presuntos incendiarios" las personas vigiladas ahora en Galicia por las fuerzas de seguridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado que actualmente las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen bajo "seguimiento" a un total de "90 presuntos incendiarios", es decir, cerca de un centenar de personas de las que se sospecha que prenden fuego a los montes.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que previsiblemente ha celebrado este jueves su última reunión antes del nuevo gobierno, y en una jornada en la que se ha anunciado una huelga de los técnicos de prevención de incendios, que se han manifestado ante la sede de San Caetano.

En su intervención, Feijóo ha agradecido la actuación de todo el personal de extinción, que está actuando con todos los medios en los incendios actualmente activos, y singularmente, se ha referido al de Monterrei, por el que fue preguntado en concreto a raíz de la situación de los desbroces.

A este respecto, el mandatario autonómico en funciones ha indicado que los desbroces no se pudieron hacer en su momento porque no se podía salir de casa, pero ha advertido de que las zonas que han ardido "no son perimetrales" en este caso, sino fincas objeto de concentración parcelaria y, por tanto, "abandonadas". "Nos debe de hacer reflexionar", ha agregado.

Feijóo ha indicado que este fuego está siendo investigado pero que, como mínimo, ya se han detectado dos focos. "Es una zona de intencionalidad evidente", ha dicho, recordando que se registraron "varios" en ayuntamientos adyacentes.

Así las cosas, el jefe del Ejecutivo gallego en funciones ha pedido a los ciudadanos que tengan el teléfono de incendios (085) "dentro de sus compromisos" cívicos y que avisen de cada "movimiento sospechoso".