Feijóo esgrime que nunca habló de tramas incendiarias y que es la Fiscalía la que investiga "de oficio"

Publicado 15/02/2018 17:23:00 CET

Reitera que hay actos incendiarios asimilables a actos "terroristas" y desearía "más éxito" en "poner a disposición judicial" a los autores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que él nunca ha hablado de tramas incendiarias y ha subrayado que es la Fiscalía Superior de Galicia la que, tras la ola de fuegos que afectó a Galicia en octubre, decidió investigar "de oficio" si existían o no.

Así se ha pronunciado después de que, en una entrevista con Europa Press, el fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, ratificase que el informe de la Fiscalía para determinar si hubo "planificación coordinada" en la ola de incendios de octubre está "prácticamente concluido", pero "no hay grandes sorpresas".

De hecho, no contiene novedades con respecto al que ya se elaboró tras la oleada de 2006 y solo fueron identificados cuatro presuntos autores de fuegos en la comunidad. "Lo hemos dicho desde el principio, no tenemos evidencias de la existencia de ninguna trama", aseveró el fiscal.

Preguntado al respecto, tras la reunión semanal de su Gobierno de este jueves, Feijóo se ha remitido a lo que dijo "al principio, durante o al final". "Usted no encontrará declaraciones mías en relación con concretar que había una trama incendiaria", ha trasladado, al periodista que le cuestionó.

A renglón seguido, ha advertido que quien decidió investigar "si había una trama incendiaria o no" fue la Fiscalía, "no la Xunta". "Y fue la Fiscalía de oficio, no a petición de la Xunta", ha remarcado, antes de incidir en que, si se dio este paso, es de "suponer" que lo hizo "porque podría tener indicios".

"ACTOS TERRORISTAS"

Feijóo ha manifestado que la Xunta "lo que dijo y lo que reitera" es que hay actos de incendiarios que son asimilables a "actos terroristas". "Eso lo digo y lo reitero, allá quien prefiera minimizar los actos de incendiarios y reducirlos a gamberradas, despistes o locuras", ha remarcado.

"Digo que hay actos incendiarios que, en nuestra opinión, son asimilables a actos terroristas porque ponen en peligro la vida y los bienes de los gallegos", se ha reafirmado.

Más allá, ha vuelto a insistir en que, quien decidió "investigar si había trama incendiaria o no" fue la Fiscalía Superior de Galicia, si bien la Fiscalía de Medio Ambiente dice ahora que, "con la información que tienen, no tienen evidencias de que hay tramas incendiarias".

En todo caso, ha incidido en que él leyó que "esa investigación se cierra en abril". "Pues estamos en febrero, si se cierra en abril y en febrero ya tenemos las conclusiones debe ser que ya está cerrada ahora", ha advertido, antes de añadir que, sea como fuere, "esa no es una cuestión que afecte al Gobierno".

DESEARÍA "MÁS ÉXITO"

Finalmente, ha apuntado que a la Xunta tampoco le "sorprende" el informe final de la Fiscalía de Medio Ambiente "porque básicamente es lo mismo que viene diciendo todos los años".

"Lo que sí que nos gustaría es que tuviéramos más éxito tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional como la Autonómica al poner a disposición judicial a los incendiarios. Ahí sí que nos gustaría tener más éxito, como tenemos en otras operaciones judiciales", ha concluido.