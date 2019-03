El fuego cerca una granja con 20.000 pollos en Rianxo, pero los dueños evitan que arda al humedecer la zona

Publicado 26/03/2019 15:18:05 CET

RIANXO (A CORUÑA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fuego que avanza sin control en el municipio de Rianxo (A Coruña) ha cercado una granja con 20.000 pollos en el lugar de Cabanas, pero los dueños de la explotación han logrado humedecer la zona para atajar el peligro.

En declaraciones a Europa Press, la dueña de la explotación ha explicado que la Guardia Civil, que "tienen experiencia" y "tenían bastante claro" cuál iba a ser la trayectoria del fuego, les ha aconsejado por donde humedecer la zona.

Aunque por el momento "no ha habido peligro", sí que muestra su "preocupación porque hay un depósito de gas y 20.000 pollos", aunque confía en que no corra peligro, a la espera de que no cambie el aire para que no haya más problemas.

El fuego se inició a las 20,09 horas del lunes en la parroquia de San Xoán de Laíño, en Dodro (A Coruña), tras lo que pasó al municipio de Rianxo.

Según estimaciones provisionales, el fuego sin control arrasa 550 hectáreas y la Xunta ha decretado la situación dos por la proximidad a viviendas en el núcleo de Meiquiz, en la parroquia rianxeira de Leiro. Además, han tenido que ser desalojados el instituto de Rianxo y una escuela unitaria de Rañó.