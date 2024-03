Galicia buscará un frente común de la cornisa cantábrica para proponer modificaciones en la nueva PAC

O conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, acompañado do secretario xeral técnico, Joaquín Macho, comparece en rolda de prensa

O conselleiro do Medio Rural en funcións, José González, acompañado do secretario xeral técnico, Joaquín Macho, comparece en rolda de prensa - CONCHI PAZ

La Xunta publica la orden de ayudas de la PAC, que se modificará si se aceptan diferentes especificidades de Galicia



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia buscará que se celebre un encuentro la próxima semana de las comunidades de la cornisa cantábrica para proponer de forma conjunta modificaciones en el plan estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 que tengan en cuenta sus especificidades.

En rueda de prensa este viernes, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha explicado que este lunes, 11 de marzo, la Xunta prevé un encuentro con organizaciones agrarias gallegas para fijar una postura común, tras lo que se espera un encuentro entre comunidades del norte (Asturias, Cantabria y País Vasco) de cara a una postura unitaria ante la reunión técnica que el Ministerio tendrá la próxima semana con autonomías en relación con el plan estratégico de la PAC.

Al respecto, critica que las 18 medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura "son insuficientes" y echa en falta una negociación "real" y diálogo con comunidades para incluir cambios. Así, demanda que España lidere la petición de una moratoria de la normativa europea a poner en marcha mientras no haya modificaciones, después de haber sido un "sujeto pasivo" en las negociaciones europeas.

Así, lamenta que "se está haciendo mucha legislación" en Europa "a espaldas de agricultores y ganaderos", de forma que "no se adapta bien a características de cada parte de territorio europeo". Pone de ejemplo que "no se contempla" el minifundismo ni las irregularidades de parcelas en Galicia, al igual que ocurre con zonas de montaña.

ORDEN DE LA PAC 2024

Precisamente, este mismo viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la orden que regula la convocatoria de ayudas de la PAC de 2024, si bien González apunta que esta será modificada en función de que se acepten en tiempo peticiones que reclama la comunidad gallega. Remarca que en 2023 hubo 25.000 agricultores y ganaderos beneficiados con unos 200 millones. Este año se produce una bajada en apoyos de ecorregímenes, según dice, por condiciones que "no pueden cumplirse" por los productores, lo que se compensa con una subida de subvenciones a vacuno de leche.

Sobre las denuncias de productores, como las que el pasado jueves realizó el Sindicato Labrego, en relación con retrasos de diferentes ayudas, el conselleiro ha señalado que hubo anticipos de la PAC que "no se podían pagar en tiempo por dificultades en la implantación". De hecho, recuerda que el año pasado se extendió el plazo, lo que "no es una cuestión imputable" a la Xunta, si bien ha dicho no querer "echar balones fuera".

CUATRO BLOQUES

De tal forma, la Consellería do Medio Rural trabaja en un documento a consensuar con el resto de la cornisa cantábrica que incluye cambios en cuatro bloques diferentes de medidas. Por un lado, aboga por una flexibilización normativa y una reducción de burocracia. Pone de ejemplo lo que ocurre con el decreto para la nutrición sostenible de suelos, así como las dificultades para que las explotaciones pequeñas y medianas cuenten con un veterinario.

En segundo lugar, se refiere a la necesidad de que productores europeos y de terceros países jueguen con las "mismas reglas", de manera que se apueste por cláusulas espejo y haya una normativa clara del etiquetado de productos.

Otro aspecto pasa por la reivindicación de precios justos para productores. La Xunta pide al Ministerios que se avalen mecanismos autonómico que acrediten costes de producción a través de sus instrumentos, tales como la Contaláctea y Contacarne.

Finalmente, el cuarto bloque pide una discriminaciñon fiscal positiva para el sector primario, así como mantener incentivos al gasóleo agrícola.

Además, entre otras modificaciones, el Gobierno gallego demanda que se eleve del 10% al 15% el desnivel en el que se permite labrar, se diseñen ecorregímenes específicos para fomentar el pastoreo en extensivo, se computen de otro modo las llamadas islas de biodiversidad y haya mayor flexibilización de uso de fertilizantes en ecológico.