El Gobierno considera "inaceptables" los aranceles con impacto de 765 millones para el sector agroalimentario

Publicado 07/10/2019 15:18:18 CET

Posición de unidad y firmeza del Gobierno y las Comunidades Autónomas

MADRID / SANTIAGO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a calificar de "inaceptable" la imposición de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump y ha cifrado provisionalmente en 750 millones de euros el impacto en el sector agroalimentario español.

"Es inaceptable la imposición de aranceles y desde el Gobierno de España haremos una negociación firme. En la reunión con las CCAA he constatado que estamos unidos. El sector agroalimentario no es el objeto de esta disputa, que es por el sector aeronáutico y no tiene que ser la víctima de este conflicto comercial", ha asegurado Planas en rueda de prensa tras reunirse con los representantes de las comunidades autónomas en la sede del Ministerio, donde el conselleiro do Medio Rural, José González, ha actuado en representación de la Xunta.

El titular de Agricultura ha precisado que el impacto económico rondaría aproximadamente los 765 millones de euros para el sector agroalimentario español, según los análisis realizados sobre datos de 2018, siendo los sectores del vino, aceite, aceitunas y cítricos, los más afectados por los aranceles de Trump, aunque también figuran en el listado productos como productos cárnicos, mejillón, almeja o preparados de pulpo y calamar.

"Hemos estado haciendo valoraciones y es difícil identificar todas las partidas, manejamos un dato de 1.000 millones, pero si nos referimos a 2018 sería de 764,5 millones de euros, pero no puedo descartar que en los próximos días esta cuantía se viera revisada", ha indicado Planas, sobre la complejidad de hacer una estimación del impacto económico de estas sanciones.

El ministro en funciones de Agricultura, que mañana se reunirá con representantes del sector, se desplazará el miércoles a Bruselas, acompañado de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mendez, para presentar ante la Comisión Europea las medidas necesarias y urgentes de respuesta ante las posibles tasas de la Administración de Trump.

MEDIDAS A BRUSELAS

Planas ha recordado que va a solicitar a la CE tres medidas para hacer frente a esta situación como son la movilización de recursos financieros comunitarios con el objeto de poder atender las medidas necesarias para mitigar los efectos que puedan tener los aranceles sobre el sector productor.

También instará a que se active el almacenamiento privado del aceite de oliva, ya que considera que se "dan las circunstancias excepcionales", que permitirá que se cubra los costes financieros y de almacenamiento de un sector, que está atravesando una situación "muy complicada", así como la activación de medidas de promoción de la Política Agrícola Común (PAC) en terceros países para los productos afectados.

El titular de Agricultura considera que estas medidas de promoción y de compensación para los productores afectados serán positivas para sectores como el vino, el aceite o la aceituna de mesa. "Estados Unidos es un mercado interesante y un escaparate para mercados terceros, pero si hay una restricción debemos tener el apoyo de la UE y de España, a través del Icex, para buscar mercados alternativos", ha señalado.

Planas ha señalado además que de confirmarse los aranceles por parte de EEUU, España pedirá y recordará a la CE la adopción de acciones inmediatas de respuesta por valor de 4.000 millones de euros y, que nunca se han utilizado, contra Estados Unidos que otorgó la OMC en 2004 por un "viejo asunto pendiente" del 'Foreign Sales Corporations' (FSC). "No es nuestro deseo, pero está en el cajón y es una posibilidad que existe aunque no haya sido utilizada", ha señalado.