SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) - La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) valora positivamente el trabajo desarrollado por la comisión del Parlamento gallego para abordar "la complejidad" sobre la formación de precios lácteos "desde diferentes perspectivas, evitando explicaciones simplificadoras o centradas en un único eslabón de la cadena".

Para la patronal, "este formato ha permitido que los diferentes actores que forman parte del ecosistema lácteo aporten su visión y contribuyan a una comprensión más completa de los retos que afronta el sector".

"Esta comisión ha permitido escuchar las diferentes realidades que conviven en el sector y abordar con mayor conocimiento una cuestión especialmente compleja. Ese diálogo es necesario para construir una visión compartida de los retos y avanzar hacia soluciones que refuercen la sostenibilidad de toda la cadena", ha señalado el presidente de Fenil, Javier Roza.

Igualmente, muestra su "pleno respeto" a la normativa de competencia, ya que está integrada por empresas "potencialmente competidoras y, por ello, no conoce ni interviene en sus estrategias empresariales o comerciales", asegura.

Apunta a la evolución de los precios de la leche "no responde a una única variable ni puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva local".

Resalta que entre las principales variables que inciden en la evolución del mercado lácteo se encuentran: la evolución de la producción de leche en España y en el conjunto de la Unión Europea; la demanda y el consumo interior, así como su comportamiento en las distintas categorías de productos lácteos; la demanda internacional y la situación de los principales países productores y excedentarios; la balanza comercial y el volumen de importaciones y exportaciones; y las cotizaciones internacionales de productos como la mantequilla, la nata, la proteína y las leches en polvo.

Asimismo, "influyen la evolución del valor de los distintos componentes de la leche, especialmente la grasa y la proteína; el destino de la materia prima y la diversidad de productos elaborados, como leche líquida, batidos, nata, mantequilla, queso, yogures, ingredientes u otras categorías; los costes de recogida, transporte, energía, agua, envases, mantenimiento, calidad, innovación, regulación y logística; el poder adquisitivo de los hogares, la fiscalidad y la sensibilidad de los consumidores al precio; las dinámicas comerciales y promocionales de la distribución; y las características de las relaciones contractuales, incluida la duración de los contratos y los mecanismos de revisión libremente acordados por las partes".

Entre las medidas que propone, apuesta por reforzar la base productiva y el relevo generacional, reducir las cargas burocráticas, mejorar el acceso al talento e impulsar la modernización.