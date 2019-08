Mariano Rajoy leerá este domingo el pregón de la Fiesta de la Vendimia de Leiro (Ourense)

Publicado 25/08/2019 6:59:47 CET

El concurso de racimos con un premio de 90 euros para el mejor representa una de las actividades destacadas de la programación

OURENSE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de Leiro celebrará este domingo, 25 de agosto, su Fiesta de la Vendimia, que contará con la presencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, encargado de la lectura del pregón a las 12,00 horas.

La celebración alcanza este año su trigésima edición y su objetivo principal se centra en homenajear a los vecinos que dedican su "trabajo y esfuerzo a alimentar la profunda tradición" vitivinícola de este pueblo de O Ribeiro, han explicado los organizadores.

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández Pérez, ha subrayado durante la presentación de los festejos en el Pazo Provincial de Ourense que "se trata de una fiesta sin ningún carácter político" y que "de lo que se trata de es homenajear a la gente del Ribeiro".

Además, el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, también presente en el acto, ha puesto en valor el municipio Leiro al aludir a él como un lugar en el que "el vino hace fiesta y la fiesta se hace vino".

Como él mismo ha apuntado "sin vendimia no hay fiesta ni hay vino", motivo por el cual esta celebración "sirve de preparación psicológica", ha dicho, para todos los vendimiadores que está previsto que comiencen con sus tareas en la D.O do Ribeiro en la segunda quincena del mes de septiembre.

PROGRAMACIÓN

Por su parte, el concejal de Cultura de Leiro, Ramón Álvarez, ha explicado de manera pormenorizada el programa de actos que dará comienzo el sábado, 24 de agosto, previo al día grande con actuaciones de rock en el Festival Vendimia Rock.

La fiesta se celebra, por tradición, el último domingo de agosto y los vecinos participan en ella activamente. Entre las principales actividades destacan el concurso de racimos blancos y tintos, cuya recepción está prevista para las 10,00 horas del domingo y, posteriormente, serán expuestos para que el jurado pueda deliberar antes de tomar su decisión para determinar cuál es el mejor de todos.

También destaca el desfile de carrozas cuya temática girará alrededor de la vendimia y los trabajos propios de la vid y que tendrá lugar a las 12,30 horas de la jornada dominical y tendrá un recorrido desde la calle Gabino Bugallal hasta el Campo de la Feria.

Por la tarde, a partir de las 16,30 horas será cuando se lleve a cabo la entrega de premios a los mejores racimos, dotado con 90 euros el primer puesto, y carrozas, con un importe de mil euros la primera clasificada.

Los inicios de esta fiesta se remontan al año 1963 aunque durante años estuvo inactiva. Lo cual la situaría como un año más antigua que la Feira do Viño do Ribeiro, "la más antigua de Galicia, al igual que la Denominación de Origen", tal y como ha resaltado el presidente de la Denominación de Origen de O Ribeiro, Juan Casares Gándara.

A su vez, Juan Casares ha ensalzado "el vino como motor económico de la comarca do Ribeiro" y ha subrayado la "tradición vitivinícola de Leiro con una importancia histórica de carácter externo e interno".

Para el presidente de la Denomicación de Origen de O Ribeiro la fiesta ha sabido "avanzar sin perder su entidad histórica pero siendo capaz de mezclarse con la innovación", en alusión al festival de rock dirigido fundamentalmente a un público joven.

Precisamente el sector más joven es "la asignatura pendiente de todas las denominaciones de origen", ha valorado en su intervención Juan Manuel Casares.

En la celebración también colabora la Asociación Ruta do Viño do Ribeiro que persigue la "visibilización" de los festejos mediante la puesta en marcha de un "vinobus", ha destacado, que acercará a visitantes provenientes de Santiago a la Fiesta de la Vendimia de Leiro para que puedan participar de ella.