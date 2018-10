Las medidas de la comisión de incendios buscan consenso para la Galicia de un 40% de dueños de tierras anónimos

Publicado 16/07/2018 16:03:35 CET

Los populares apuestan por reforzar la Agader para ordenar el territorio frente al "minifundismo exacerbado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los meses de julio y agosto, periodo declarado máxima alerta por incendios forestales en Galicia, serán de trabajo para los integrantes de la ponencia que elaborará el dictamen de la comisión que estudió, entre otras cuestiones, los factores de riesgo de los fuegos forestales.

El borrador del dictamen sobre el que todos los grupos trabajarán son 200 páginas en las que se incluyen 107 recomendaciones, entre las cuales, según han subrayado los populares, se han incluido ya medidas de la oposición.

En el más de centenar de propuestas se incorpora reforzar la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para mejorar los problemas de la estructura de la propiedad del rural gallego, así como la creación de un grupo específico de expertos para optimizar el servicio de prevención y extinción de incendios y su coordinación con los servicios de emergencias.

"MINIFUNDISMO EXACERBADO"

Con un "minifundismo exacerbado", como ha explicado a Europa Press el ponente del PPdeG, José González, las propuestas pretenden paliar una situación singular en Galicia: "Un 40 por ciento de los propietarios no se localizan". Esto dificulta, por ejemplo, enviar los avisos para mantener las franjas de seguridad limpias y, en caso de tener que llegar a multarlos, que se llegue a producir efectivamente.

Y es que los datos, ha incidido José González, son reveladores: Hay 11.116.393 parcelas y de ellas son propietarios un total de 1.672.156 gallegos. Estas cifras significan que más de uno de cada tres gallegos posee un terreno rural: "Hay casi 17.000 metros por titular".

"Tenemos un problema de magnitud tremenda, que tienen que involucrar a la Xunta, al Parlamento y a los propietarios", ha subrayado José González, quien ha indicado que hay que "incidir en la movilización de la tierra". En este sentido van las medidas recogidas en la ponencia ahora para estudio de los grupos, es decir, "facilitar" la constitución de sociedades de ordenación forestal (SOFOR) o cualquier medida de "gestión conjunta, basada en cualquier tipo de fórmula de base asociativa".

CONSENSO

"Buscamos consensos", ha señalado José González o, en palabras del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, los populares quieren "un acuerdo de país". Como ambos han explicado, hay un problema derivado de la propiedad en manos privadas con parcelas de tamaño reducido, mientras que la población se ha desplazado a las ciudades.

Además, sabiendo que hay 300.000 parcelas sin titular, a lo que hay que añadir que entre un 20 y un 30 por ciento de las que se conoce su titular, no se "da localizado". "Proponemos reforzar las competencias de la Agader con el fin de que se pueda intermediar entre potenciales inversores y los propietarios de terrenos que quieran vender sus fincas, al tiempo que se promueven procedimientos de investigación para atajar el problema de los propietarios ilocalizables", ha explicado Puy.

Por su parte, el ponente popular ha recordado que la ponencia ha incluido ya algunas recomendaciones de la oposición. "En las del PSOE, no haya nada que no esté esencial", ha indicado González, quien ha rechazado, no obstante, que se pueda incluir el eucalipto como especie exótica e invasora, como propone En Marea.

"Eso no lo vamos a apoyar", ha advertido el diputado popular, quien, en todo caso, se ha mostrado convencido de que hay que mantener un "equilibrio" entre "medioambiente y rentabilidad" de los montes.

"Me da la sensación de que más allá del ámbito político hay voluntad de sacar adelante (un acuerdo). La clave es la ordenación y el cuidado del territorio", ha zanjado José González.