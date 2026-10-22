Medio Rural destaca la importancia de transferir al sector agrario los resultados de proyectos de innovación

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, ha participado este jueves en la jornada final del proyecto innovador BIO_MARTERRA, celebrada en la Misión Biológica de Galicia (CSIC), donde ha destacado la importancia de impulsar una investigación agraria orientada a las necesidades reales de los productores y de garantizar la transferencia de sus resultados al sector.

Durante su intervención, ha destacado que el verdadero valor de los proyectos de innovación no reside únicamente en la generación de conocimiento científico, sino en su capacidad para ofrecer soluciones prácticas, mejorar la competitividad de las explotaciones y crear nuevas oportunidades para el rural gallego.

En este sentido, ha puesto en valor los grupos operativos como modelo de cooperación entre empresas, agricultores, universidades y centros de investigación. En el marco de esta línea de apoyo a la innovación agraria, la Xunta de Galicia apoya 44 grupos operativos, destinados al desarrollo de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del sector productivo.

Asimismo, ha destacado que la Agencia no sólo impulsa y apoya económicamente estos proyectos, sino que también participa directamente en la investigación agraria a través de sus centros, como el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), que colaboró en el desarrollo de BIO_MARTERRA mediante ensayos con cultivos hortícolas y variedades locales.

PROYECTO

El proyecto BIO_MARTERRA se centró en el desarrollo y evaluación de bioestimulantes elaborados a partir de algas marinas, incluidos subprodutos de su transformación, para mejorar la resistencia de cultivos de huerta, patata y viñedo frente a condiciones adversas como la sequía, las altas temperaturas, la salinidad o determinadas enfermedades.

La investigación, desarrollada mediante ensayos de laboratorio, invernadero y campo, constituye un ejemplo de economía circular y de aprovechamiento de los recursos marinos para avanzar hacia una agricultura más sostenible y competitiva, prestando especial atención a las variedades autóctonas y a los cultivos de interés para Galicia.

El grupo operativo está liderado por Porto-Muiños y cuenta con la participación de FEUGA, la Universidad de Santiago de Compostela, el CSIC-Misión Biológica de Galicia y Avelino Santana, así como del CIAM y Horta da Lousa como entidades cooperantes.

BIO_MARTERRA contó con una ayuda pública, en el marco de las convocatorias destinadas a los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Xunta de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.