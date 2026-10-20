Rueda destaca que la Axencia da Industria Forestal elevará su presupuesto más de un 35%, hasta los 33 millones

El presidente gallego, Alfonso Rueda, durante el acto. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este martes el papel clave de la madera como una aliada estratégica para la construcción y la rehabilitación de vivienda. También ha anticipado que la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) incrementará su presupuesto en el año 2027 --más de un 35%--, hasta alcanzar los 33 millones de euros.

En su intervención en el 'VI Encontro Intersectorial do Ecosistema Forestal de Galicia Piñeiros 26', organizado por la Fundación Arume en la Cidade da Cultura y en la que estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el titular del Ejecutivo autonómico ha subrayado que Galicia "cuenta con el recurso natural, con el conocimiento y con el talento" necesarios para liderar esta transformación.

En este sentido, Rueda ha recordado que la Xunta mantiene el compromiso de dar ejemplo desde el sector público fijando como objetivo que, progresivamente, el 20% de las nuevas edificaciones autonómicas utilicen madera en su estructura.

"Una ayuda única en España y pionera en Europa promovida por el Gobierno gallego, que desde el año 2020 ya movilizó más de 14,3 millones de euros para incentivar el uso estructural de la madera en la edificación", ha resaltado el presidente.

Para "dar un impulso decidido a toda la cadena de valor e industrialización del monte", el presidente ha anticipado que la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) incrementará su presupuesto en el año 2027 --más de un 35%--, hasta alcanzar los 33 millones de euros.

Este esfuerzo presupuestario busca consolidar un sector fundamental para la economía gallega, que "factura más de 2.500 millones de euros al año, cuenta con más de 3.300 empresas y sostiene el empleo a unas 20.000 familias".

OTROS RECURSOS

El titular del Gobierno gallego se ha referido también a otros ejes prioritarios para el futuro del monte, entre los que destacó la lucha contra el minifundismo con más de 2,7 millones de euros para las agrupaciones forestales de gestión conjunta, la valoración de las coníferas y a la marca 'Pino de Galicia'.

También ha aludido al fomento de la prevención de incendios y de la ordenación del territorio a través del anteproyecto de la futura Ley de lucha contra los incendios forestales o ayudas contra el abandono de la tierra.