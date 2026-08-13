Rueda reivindica el apoyo de la Xunta al sector agrario y al cooperativismo en Galicia

Rueda, durante la visita. - Xunta de Galicia

Subraya que Bico de Xeado representa el futuro "sólido y competitivo" del rural gallego con granjas "modernas y vinculadas al territorio"

SAN SADURNIÑO (A CORUÑA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que Bico de Xeado representa el futuro "sólido y competitivo" del rural gallego, con granjas "modernas, eficientes y vinculadas al territorio". Al tiempo, ha remarcado la apuesta del Ejecutivo autonómico por el sector primario --con el foco en la transformación-- y por el cooperativismo.

Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado en San Sadurniño la Granja A Esperanza, de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, impulsora de Bico de Xeado.

En su intervención, el responsable del Ejecutivo autonómico ha señalado que esta iniciativa puede presumir de ser "un ejemplo perfecto de la Galicia Calidade", apuntando que el Gobierno gallego continuará apoyando este tipo de iniciativas.

Así, el presidente ha resaltado que en estas instalaciones se produce una materia prima de calidad con la que luego se elabora un helado reconocido en Galicia y en el resto de España, con un total de 30 heladerías.

Según ha explicado, esta transformación "aporta valor añadido a la leche partiendo del respeto por el bienestar animal y por el medio ambiente".

NUEVA LEY DE COOPERATIVAS

Bico de Xeado, con 30 cooperativas socias, es también, ha agregado Rueda, "un ejemplo de la fórmula de éxito que supone el cooperativismo gallego". El presidente ha remarcado también el apoyo al sector y ha recordado que la Xunta está tramitando la nueva Ley de cooperativas de Galicia.

El paso permitirá actualizar un marco legal que tenía ya casi tres décadas, para "seguir estimulando esta manera de trabajar que en Galicia y en el rural gallego tiene una especial incidencia". El objetivo es dar más seguridad jurídica, facilitar el emprendimiento rural y agilizar la creación y gestión de nuevas entidades, impulsando un modelo que continúa creciendo, con más de 2.000 cooperativas activas en Galicia.

"Galicia tiene muchísimos sectores económicos que merecen ser apoyados pero sin duda el que explica nuestra esencia, el que explica nuestra continuidad y que lo garantizadora el futuro es el sector que siempre estuvo aquí, que es el sector primario", ha remarcado Rueda, quien apuntó que la modernización del sector "es un ejemplo, y que hace que nos sintamos orgullosos".