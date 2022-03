Sorte O Soro 2020, primer vino blanco de Galicia en alcanzar los 100 puntos Parker

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sorte O Soro 2020, vino que elabora Rafael Palacios en el Val do Bibei (Valdeorras), se ha coronado como el primer blanco de Galicia en conseguir los conocidos popularmente como '100 puntos Parker', que otorga la prestigiosa publicación estadounidense 'The Wine Advocate', según ha informado en un comunicado.

En concreto, Sorte O Soro 2020 es el primer blanco de una añada reciente y el primero de Galicia en conseguir los 100 puntos, un hito que tan solo han conseguido poco más de una veintena de vinos desde la fundación de la publicación en 1978.

Según el informe de 'The Wine Advocate' destaca cómo Sorte O Soro, que se elaboró por primera vez en 2009, es mejor en cada cosecha, hasta que, en 2020, según el crítico Luis Gutiérrez, encargado de los vinos españoles para esta publicación, "las estrellas se alinearon para producir un vino impresionante".

Sorte O Soro es un vino de una única parcela situada en el Val do Bibei, en Santa Cruz do Bolo. La parcela, con viñedos de 44 años, está plantada con un clon original y se encuentra a 710 metros de altitud, abierta a la falda norte del Val do Bibei y bañada todo el año por una brisa permanente.

Este blanco se cultiva de forma tradicional y desde 2017 se laborea con tracción animal. Actualmente se encuentra en trámites para lograr el certificado en agricultura ecológica y biodinámica.

Sorte O Soro fermenta en barricas nuevas de 500 litros de roble francés y la añada 2020 tiene una crianza de siete meses sobre sus lías finas en esas mismas barricas.