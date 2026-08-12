Taboada (Lugo) registra un incendio forestal "muy cerca" de la LU-611

El incendio de Taboada (Lugo) visto desde una nave de la BRIF de Laza de camino al fuego, a 12 de agosto de 2026. - BRIF DE LAZA

LUGO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha sido declarado en la tarde de este miércoles en el municipio lucense de Taboada, en la parroquia de Insua, que ya sufrió otro fuego a finales de julio. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido precaución debido a su cercanía a la LU-611, que une a la localidad con Rubián, en Bóveda.

El incendio comenzó a las 18.38 horas, según la información de la Consellería do Medio Rural, que por el momento aún no dispone de una estimación de hectáreas.

A través de sus redes sociales, el ente local ha advertido de que el fuego está "muy cerca" de la LU-611 y que se está expandiendo "rápidamente". "Pedimos que se extremen las precauciones y se evite transitar la zona hasta que sea segura", ha demandado a los vecinos.

Hasta allí, por parte de la Xunta, han acudido nueve agentes, 11 brigadas, 11 motobombas, cuatro palas, un técnico, cuatro aviones y cinco helicópteros. Además, se ha desplazado hasta allí la BRIF de Laza, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Esta misma parroquia fue el escenario de otro fuego originado durante la última semana de julio y que arrasó 46,43 hectáreas, de las cuales 41,1 correspondieron a monte arbolado y 5,53, a monte raso.