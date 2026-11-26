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SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) muestra su "profunda preocupación" para la ganadería gallega por el nuevo protocolo general para las actuaciones de los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal de Castilla y León.

En un comunicado, la organización agraria gallega advierte de que el protocolo de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de esa comunidad, del pasado 16 de noviembre, apuesta por veterinarios privados para "trasladar la responsabilidad de la autoridad pública al profesional privado y al propio ganadero, lo que en la práctica representa una privatización encubierta de los servicios oficiales".

La normativa amplía de manera generalizada la capacidad de actuar de veterinarios de explotación, de Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) o profesionales privados habilitados para ejecutar las campañas oficiales de saneamiento, incluyendo las pruebas de tuberculosis bovina. "En la práctica, el protocolo permite que los titulares de las explotaciones elijan libremente a cualquier profesional inscrito en la lista pública de toda la comunidad castellano-leonesa, sin límite provincial", indica.

Para UUAA, esta medida, "que a corto plazo puede parecer cómoda o favorable para el ganadero, encierra graves riesgos para la seguridad sanitaria de todo el sector, no solo en Castilla y León, sino también en comunidades receptoras de ganado como Galicia y de manera especial puede generar vetos a las exportaciones ganaderas a mercados internacionales".

Y es que subraya "el evidente conflicto de intereses que se genera cuando es el propio titular de la explotación quien contrata y paga al profesional encargado de certificar el estado sanitario de sus animales". "No se pueden confundir los papeles: el veterinario de explotación tiene como misión asesorar y acompañar al ganadero, no actuar como inspector oficial remunerado por el propio inspeccionado".

En este sentido, recuerda que Castilla y León es uno de los principales proveedores de ganado vivo para Galicia y otras comunidades vecinas como Asturias, Cantabria o Aragón.

"Cualquier duda sobre la fiabilidad de las pruebas (como la intradermotuberculinización o la gamma-interferón) o sobre la gestión e inmovilización de posibles positivos puede comprometer los controles de entrada, el movimiento de animales y el alto estatus sanitario que tanto esfuerzo costó alcanzar a las granjas gallegas, poniendo en riesgo su capacidad comercial", advierte.

Por este motivo, Unións Agrarias insta a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Agricultura a vigilar con atención la aplicación de este protocolo y a valorar la exigencia de garantías sanitarias adicionales para los animales procedentes de Castilla y León.

Frente a la externalización de los controles, Unións Agrarias defiende que la solución pasa por dotar de más medios materiales y personal a los servicios veterinarios oficiales públicos, así como por reforzar el apoyo institucional y la coordinación con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) y sus equipos veterinarios.