Unións Agrarias estima en 164 millones de euros las pérdidas en la producción de forrajes debido a la sequía

Archivo - Un ganadero junto a vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UUAA) ha estimado en 164,1 millones de euros las pérdidas acumuladas por la sequía en la producción de forrajes para la alimentación del ganado hasta la primera semana de agosto. Dentro del total, el mayor impacto lo ha atribuido al maíz forrajero, con 102 millones en pérdidas, que considera que "ya no puede recuperar su potencial productivo".

Ante esta situación, ha solicitado una reunión con la Consellería do Medio Rural para "analizar la evolución de la sequía, actualizar la valoración de los daños y comenzar a diseñar una hoja de ruta de actuación", según ha informado este viernes.

En la valoración de daños compartida, la entidad ha tenido en cuenta tanto la reducción de la cantidad de forraje disponible como la pérdida de calidad provocada por la falta de agua y las elevadas temperaturas. De este modo, a los 102 millones en pérdidas del maíz forrajero le siguen las praderas, con 34,8 millones, y los pastos permanentes, con 27,3 millones. Todo ella suma el total de 164,1 millones.

A Coruña concentra más de la mitad de las pérdidas económicas estimadas por UUAA, seguida de Lugo, "a consecuencia del peso que tienen en estas dos provincias las explotaciones ganaderas y la superficie destinada a la producción de forrajes", ha señalado.

En concreto, las comarcas de A Barcala-Xallas, Chantada y Deza son las más dañadas, con índices de afectación que oscilan entre el 20 y 40%. En esta última zona productiva, según la organización agraria, los cultivos de manzana corren "especial peligro" por el riesgo de encorchamiento de los frutos.

"Un eventual regreso de las precipitaciones permitiría favorecer el rebrote de la hierba y mejorar la producción de los próximos meses, pero no recuperaría los cortes ni el pasto que las explotaciones ya dejaron de producir durante la primavera y el verano", ha valorado.

SITUACIÓN "DELICADA" EN EL MAÍZ FORRAJERO

UUAA encuentra "especialmente delicada" la situación del maíz forrajero. Por un lado, está presentando una maduración "muy acelerada" en buena parte de las zonas por las temperaturas "extraordinariamente elevadas"; y, por otro, la "importante" reducción del área foliar de las plantas "limita" su capacidad para aprovechar una mejora de las condiciones hídricas que permitiese aumentar la producción de grano y el contenido en almidón.

Por tanto, a su juicio, "aunque una lluvia inmediata podría frenar parcialmente el deterioro de las parcelas en mejores condiciones", el potencial inicial de producción y de calidad del maíz "ya no es recuperable" en esta campaña.

Además, Unións Agrarias ha alertado de que la sequía ha llegado después de la campaña de siembra de maíz y de renovación de praderas "más cara" hasta el momento. Al reducirse la cantidad y calidad del alimento que podrán almacenar de cara al invierno, numerosas granjas se verán obligadas a incrementar las compras de alimentos durante los próximos meses, por lo que el impacto económico "se trasladará a los costes de producción hasta la siguiente campaña".