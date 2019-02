UU.AA. responsabiliza a la industria láctea de que los ganaderos produzcan a pérdidas

Publicado 25/02/2019 12:26:50 CET

LUGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha acusado este lunes directamente al conjunto de la industria láctea de ser responsable de que los ganaderos se vean obligados a producir leche a pérdidas.

García ha incidido en que "pese a haber mejorado sus resultados, con mejora en el incremento de beneficios, la industria continúa en esta dinámica de que, aunque el mercado sigue yendo al alza, siguen manteniendo cautivos a los ganaderos".

En la organización han hecho hincapié en que son estas industrias "las que deciden cuanta leche hay que producir y a que precio y sigue sin actuarse contra esa manipulación de la libre competencia".

Además, García ha lamentado que en Galicia se pague el litro "hasta seis céntimos por debajo de la media europea" y mientras que "se están produciendo renovaciones de contratos (lácteos) en Francia, Alemania e Inglaterra con unos incrementos sustanciales de los precios" aquí "en Galicia, las ofertas" que tienen "encima de la mesa, tanto de Lactalis como de Central Lechera Asturiana, pasan contratos a la firma con una propuesta de congelación o sigue bajando", ha abundado.

"Esto es algo difícil de explicar y llama la atención que las autoridades competentes, tanto Xunta como la Comisión del Mercado de Valores, no hagan una actuación contra el mercado. No hay razones que justifiquen este diferencial de precios y ahora que se van a renovar contratos que no hubiera un incremento al alza", ha concluido Roberto García.