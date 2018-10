Los vinos de Rías Baixas ocupan el segundo puesto en el ranking español de ventas de blancos con DO

Publicado 11/10/2018 15:26:06 CET

PONTEVEDRA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vinos de Rías Baixas ocupan el segundo puesto en el ranking de ventas de vino blanco y el séptimo de vinos con Denominación de Origen (D.O.) de España, según reflejan los resultados del 'Informe anual del mercado de vinos con D.O. Rías Baixas. Mercado español: canales de Alimentación y Hostelería', elaborado por The Nielsen Company y presentado este jueves en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Ricardo Alcón, comercial manager de Nielsen, ha explicado que el comportamiento del mercado de las grandes denominaciones de origen "en este momento se encuentra estancado en volumen". En cuanto a valor, ha destacado que "continúa la revalorización, incluso más acusada en 2018, con un incremento de la facturación superior al 7%".

Como constata dicho informe, los vinos de la D.O. Rías Baixas mantienen su cuota de mercado en 2,9 puntos, afianzándose en la séptima posición dentro del ranking de denominaciones de origen en el mercado nacional.

En el canal hostelería, Rías Baixas ocupa el quinto lugar dentro de dicho ranking, con un 3,5% de cuota de mercado; mientras que en alimentación mantiene su cuota en 2,2%, alcanzando el décimo lugar.

El mercado del vino con D.O. suma nuevamente un ligero aumento de un 0,8%, siendo el único segmento que crece frente a la reducción de volumen de los vinos sin Indicación Geográfica. Dentro de este contexto el vino blanco mantiene su dinamismo, junto a los vinos rosados. Un crecimiento que se produce en ambos canales, Alimentación y Hostelería.

En el apartado de Blancos con D.O., los vinos de Rías Baixas mantienen la segunda posición, con una cuota de 10,5 puntos, un segmento donde continúa el liderazgo de los blancos de Rueda.

INCREMENTO DE PRECIOS

Un aspecto que destaca este informe Nielsen es la revalorización de precios en el apartado de Vino con D.O., donde Rías Baixas muestra un "incremento moderado de precios medios", tanto en Alimentación como Hostelería. Esta tendencia le permite continuar con un diferencial de precios importante respecto al resto de Denominaciones de Origen con peso en el mercado de blancos.

El presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo, que ha destacado que se ha mantenido la "presencia en el mercado nacional", ha celebrado especialmente la mejora del valor del producto: "esa es la línea por donde creo que debemos seguir".

Juan Gil de Araujo ha explicado también que el crecimiento en volumen "no puede ser indefinido. "A partir de ahí, tenemos que crecer en valor, que es lo que va a procurar la riqueza para nuestro territorio", ha zanjado.