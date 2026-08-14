La Xunta avanza en el trámite del decreto de nitratos agrarios a la espera del estudio de presiones del Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que ya está disponible en el Portal de Transparencia y Goberno Aberto el proyecto de decreto por el que se determinan las actuaciones dirigidas a reducir y evitar la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Galicia.

De este modo, ha trasladado en una nota de prensa, continúa así la tramitación de esta norma, iniciándose el trámite de información pública.

La documentación se la ha trasladado este mismo viernes a las organizaciones profesionales agrarias que son miembros del Consejo Agrario para que puedan remitir sus alegaciones, cuyo plazo de presentación abarca hasta el 3 de septiembre.

A través de este decreto, el Gobierno gallego ha destacado que "cumple con sus obligaciones legales, proporciona seguridad jurídica y se anticipa ante una posible declaración de zonas vulnerables a nitratos, siempre con la premisa de proteger el sector agroganadero gallego".

En este contexto, ha recordado que la normativa estatal exige un informe sobre las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas para la declaración de zonas vulnerables.

Por el momento, este estudio, "que resulta imprescindible" para la designación de las áreas por parte de la Comunidad Autónoma, "sigue sin aportarse por parte del Gobierno de España".

A pesar de esto, la Xunta ha subrayado que tramita este decreto con el fin de determinar el procedimiento aplicable para tal determinación, así como para elaborar los correspondientes códigos de buenas prácticas y los programas de actuación.