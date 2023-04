La Xunta defiende la ley de recuperación agraria mientras la oposición la tilda de "humo" y ve "abandono"

El conselleiro do Medio Rural, José González, comparece en el Parlamento.

El conselleiro do Medio Rural, José González, comparece en el Parlamento. - XUNTA - CONCHI PAZ

José González critica las "contradicciones" del BNG, que reprocha al Gobierno gallego que sus políticas son "maquillaje barato"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha puesto en valor la ley de recuperación agraria de Galicia, a través de la cual ha destacado que se han movilizado cerca de 35.000 hectáreas mediante instrumentos como las aldeas modelo, los polígonos agroforestales y las concentraciones parcelarias. Mientras, los grupos de la oposición han tildado esta ley de "humo" y han criticado el "abandono" del rural por parte de la Xunta.

En comparecencia a petición propia este martes en el Parlamento, el titular de Medio Rural ha destacado de esta norma, vigente desde hace dos años, tres instrumentos: las aldeas modelo, los polígonos agroforestales y las agrupaciones de gestión conjunta.

Sobre las aldeas modelo, González ha detallado que de las 21 aldeas declaradas, que suman una superficie de 574 hectáreas repartidas en 9.346 parcelas de 2.359 personas propietarias, ocho cuentan con actividad ganadera en extensivo y ha asegurado que esperan llegar hasta las 15 antes de que finalice el año.

Además, ha señalado que se trabaja en la tramitación de los proyectos de obras de Bustelo (Quiroga) y Pedrosa (Riós) y en cinco se publicará la concurrencia "en breve" --Francos de Proendos (Sober), Carzoá (Cualedro), Covelo (Taboadela), O Seixo (A Gudiña) y Mouteira-Parada (Cerdedo-Cotobade)--.

Del mismo modo, en tres aldeas más se trabaja en la elaboración del proyecto de ordenación productiva --Ferreiros (Ames), Cortegazas (Avión) y Soutogrande (Vilariño de Conso)--. Asimismo, Infesta (Monterrei) está pendiente de salir a concurrencia, Trelle (Toén) "está a punto" de adjudicarse y Muimenta (Carballeda de Avia) alberga el primer Espazo Agrario de Experimentación.

"El objetivo es devolver a las aldeas gallegas el papel protagonista que siempre tuvieron en la ordenación del territorio. Las aldeas modelo son un punto de partida de algo que debería irse generalizando", ha manifestado González.

Para ello, ha expuesto que buscan que cumplan algunos requisitos como la puesta en marcha de actividad económica agroganadera orientada a la producción de calidad y fomentar otras actividades económicas, como iniciativas turísticas; su rehabilitación integral, que sea respetuosa con los criterios de arquitectura tradicional; o la recuperación del territorio en el perímetro de las aldeas para la planificación preventiva frente a los incendios forestales.

POLÍGONOS AGROFORESTALES

En cuanto a los polígonos agroforestales, el conselleiro ha especificado que se desarrollan 21, con "más de 8.700 hectáreas" movilizadas. De ellos, ha añadido, 10 cuentan con un acuerdo de inicio y otros se encuentran en fases previas. De los que tienen acuerdo de inicio, ocho cuentan con un estudio de viabilidad favorable, por lo que han comenzado los trabajos de redacción del proyecto básico.

"Sumando los polígonos a las aldeas modelo hablamos de 10.000 hectáreas movilizadas, sumado a las 23.000 a través de los procesos de concentración parcelaria. Hablamos de un récord de movilización de tierras rústicas desde hace 15 años, con datos del Observatorio Galego", ha subrayado.

Asimismo, en su intervención, José González también ha hecho referencia a las permutas voluntarias, proyectos que ya están en marcha, ha señalado, en lugares de parroquias de Friol, con una superficie aproximada de 400 hectáreas.

Para impulsar esta herramienta, con la que pretenden intermediar entre propietarios para conseguir fincas de mayor tamaño, ha asegurado que durante este año convocarán una línea de ayudas para financiar gastos notariales y de inscripción en el registro de la propiedad de estas permutas, asesoramiento y mediación por parte de la Axencia Galega de Desenvolvemento o trabajos de limpieza.

"NO SOLUCIONA EL PROBLEMA"

A esta exposición ha respondido por parte del PSdeG el diputado Martín Seco, que ha insistido en que las aldeas modelos "no van a solucionar el problema de la falta de superficie". En esta línea, sobre la concentraciones parcelarias, Seco ha lamentado que se siga "con muchas de las que Feijóo había prometido finalizar en 2016".

Con todo, ha reivindicado que la primera actuación "imprescindible" que se debe realizar en el rural es "apostar porque haya vida" en él. Por eso, ha lamentado su "calamitosa situación" y ha apuntado a la "necesidad" de que la Xunta actúe desde todos los departamentos.

"¿Cómo vas a recuperar la actividad agraria sin gente que la pueda ejercer?", ha cuestionado, antes de añadir que "resulta imposible" fijar población y fomentar la actividad agraria si los jóvenes "observan como la Atención Primaria es cada vez de peor calidad, no tienen garantizado un pediatra o cada vez tienen menos profesores".

"La ley ofrece instrumentos", ha reconocido, "pero una caja de herramientas sola no arregla un motor estropeado". "Hace falta gestión y presupuestos para que las herramientas arreglen ese motor", ha ejemplificado.

Además, también ha demandado un informe bianual de la comisión de seguimiento que, ha censurado, "siguen sin formarla". "Demuestran que no quieren que su trabajo tenga una evaluación independiente. Algo no funcionará tan bien para que no deseen ser evaluados por un órgano independiente", ha reprochado.

Más crítico ha sido el diputado del BNG Xosé Luís Rivas, que ha acusado a la Xunta de "tronzar" el banco de tierras del bipartito en 2009. "¿Dónde están las hectáreas movilizadas? Porque no las vemos", ha criticado.

Para el nacionalista, se trata de "propaganda cara" y "con escasos resultados". "Es humo", ha resumido, antes de señalar que "consuma el abandono" y "sin intención formal de revertirlo".

"Cada año cierran cientos de explotaciones. La recuperación no existe, sus políticas son maquillaje barato que no llevan a ningún lado. ¿A quién se le va a facilitar la tierra agraria, a pequeños y medianos proyectos o a grupos empresariales?", ha manifestado Rivas.

En este sentido, ha insistido en que el "problema del rural" tiene nombre: "abandono de la actividad agroganadera, poblacional, caos forestal y falta de relevo generacional para las explotaciones que quedan".

El remedio, ha explicado, "pasa por políticas dirigidas a invertir el proceso". "Sobran leyes", ha aseverado, para concluir que el Gobierno gallego "tiene el país en venta al mejor postor".

"CONTRADICCIONES Y MANÍAS"

Tras estas críticas, el conselleiro do Medio Rural ha lamentado las "contradicciones" y las "teimas" --'manías'-- del BNG, entre las que ha mencionado que ponga como ejemplo "una ley que puso un banco de tierras inútil" o decir que "la tierra está en venta para las multinacionales". "Le pido un poco de seriedad en la argumentación. La ley estableció una medida para que no hubiera acaparamiento de tierras. ¿Dónde están esas multinacionales?", ha cuestionado.

Respecto a la intervención de Martín Seco, González ha criticado su discurso "catastrofista" y le ha pedido que se destaquen también "las fortalezas del sector primario". Asimismo, ha instado al socialista a pedir al Gobierno central, entre otras cosas, que rebaje el IVA en el sector de la carne y del pescado, "que son importantes y trascendentes para el rural gallego".

Asimismo, el diputado popular José Antonio Armada ha criticado que el Bloque señalara en alguna ocasión que se trataba de "una buena ley en malas manos". Ante esto, Xosé Luís Rivas se ha limitado a responder que desconfían de "los instrumentos en manos de sospechosos". "El zorro nunca fue un buen cuidador de las gallinas", ha ironizado el nacionalista.

"Frente a arcadias felices, hoy hablamos de la puesta en marcha de casi 35.000 hectáreas. Seguiremos avanzando en esta línea, tomando decisiones que nos permitan acertar y hacer rural de futuro y hacer Galicia rural", ha concluido su intervención José González.