La Xunta destinará 7 millones de euros para plantación de casi 4.000 hectáreas de coníferas y frondosas

La Xunta destinará un total de siete millones de euros en la convocatoria de 2019 a las ayudas para la creación de superficies forestales, con fondos que se espera que lleguen a los 200 beneficiarios y que permitan plantar frondosas y coníferas, tales como pinos, robles, castaños o nogales, en una superficie de 4.000 hectáreas.

La medida, anunciada por el presidente de la Xunta de Galicia al término del Consello celebrado este jueves, permitirá "contribuir a la defensa contra los fuegos", según ha destacado Alberto Núñez Feijóo.

De esta forma, el Consello ha dado luz verde a la convocatoria de estas ayudas, que en los últimos tres ejercicios han amparado la subvención para la plantación de coníferas y frondosas en cerca de 8.000 hectáreas de terreno.

En total, en este período, las distintas convocatorias se han dotado con hasta 19,2 millones de euros y los beneficiarios que recibieron ayuda para esta finalidad fueron 392.

La orden de este año, que saldrá publicada en próximas fechas en el Diario Oficial de Galicia, cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros para dos anualidades, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

En lo que respecta a las actuaciones subvencionables, se incluyen los gastos de plantación forestal y de área de defensa contra los incendios forestales, es decir, el tratamiento de la vegetación preexistente, la preparación previa del terreno, la adquisición de planta, así como los gastos de plantación propiamente dicha.

Además, también son susceptibles de subvención las infraestructuras de acompañamiento y las obras complementarias.

Los beneficiarios de estas ayudas son las sociedades de fomento forestal (Sofor), los propietarios particulares de forma individual y las asociaciones y agrupaciones de propietarios particulares formalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Xunta de Galicia.

Del mismo modo, también podrán optar las cooperativas agrarias, los proindivisos, las comunidades de bienes, las entidades locales, otras personas jurídicas y las comunidades de montes vecinales en mano común, entre otros.

COORDINACIÓN DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE GALICIA

Por otra parte, el Consello de la Xunta en su reunión de este jueves ha aprobado el decreto por el que se crea el Comité de Coordinación de la Red de reservas de la biosfera de Galicia.

Se trata de un órgano colegiado al que le corresponde el asesoramiento y la coordinación para la gestión de la Red, creada el 21 de septiembre.

El objetivo es "armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural de las diferentes reservas de la biosfera" que existen en Galicia, con el "fin de ponerlas en valor como elementos que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora del bienestar de la población", según destaca la Xunta.

En la actualidad, Galicia cuenta con seis reservas de la biosfera, que suman en total 77.834 hectáreas. Dos de ellas, la del Xerés-Geres y la del río Eo, Oscos y Terras do Burón, son cogestionadas por la Xunta de Galicia con Portugal y con el Principado de Asturias, respectivamente.

Las otras cuatro reservas son la de Terras do Miño (Lugo), la primera declarada en Galicia y la sexta más grande en extensión de España; la del Área de Allariz (Ourense), formada por una depresión morfotéctónica por la que discurre el río Limia; la de los Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá (Lugo) y la de As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo (A Coruña).

En la actualidad, se trabaja en la elaboración de la candidatura para la declaración de la séptima reserva, la de la Ribeira Sacra.

El Comité tendrá como funciones la emisión de informes y la realización de propuestas, así como el fomento del trabajo en red, proponiendo proyectos que se puedan llevar a cabo en las distintas reservas, y la elaboración de planes de investigación, conocimiento o sensibilización.

Con el objetivo de reforzar los vínculos entre las distintas reservas de biosfera gallegas, este organismo también fomentará la realización de proyectos comunes y ayudará a la elaboración de proyectos europeos estatales o regionales de financiación específicos.

También podrá emitir informe, con carácter previo, sobre las propuestas de designación de las nuevas reservas de la biosfera.

Las reservas de la biosfera son territorios planteados para armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza.

ORDEN DE AYUDAS

Las Reservas comprenden una zona protegida, la denominada zona núcleo, y un área que no cuenta con un régimen de protección adicional y en la que se puede llevar a cabo un desarrollo económico.

Por este motivo, la Consellería de Medio Ambiente convocará la orden por la que se establecerá una línea de ayudas para estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de paisajes rurales y de las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como iniciativas de sensibilización económica.

A estas actuaciones, que serán cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se destinarán 600.000 euros.

CESIÓN DE TRAMOS DE VÍAS A XINZO DE LIMIA

El Ejecutivo autonómico, en el Consello de este jueves, ha autorizado el cambio de titularidad de una parte de los tramos de las carreteras autonómicas OU-304, OU-301 y OU-531, a su paso por el municipio ourensano de Xinzo de Limia y que se conocen, respectivamente, como la avenida de Portugal, calle Dos de Mayo y avenida Celanova.

La transferencia se incluye en el convenio de colaboración entre la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y la administración local. Aprobado el pasado 31 de octubre por el Gobierno gallego cuenta con una inversión autonómica de más de dos millones de euros, para adecuar la configuración de la red viaria de la localidad a su realidad funcional.

El departamento de Infraestructuras de la Xunta ha emitido informe favorable sobre la transferencia de estos tramos urbanos. El Ayuntamiento se ha comprometido a asumir su titularidad para favorecer la explotación de las infraestructuras desde el punto de vista municipal.

En el caso de la conocida como avenida de Portugal, el tramo transcurre del punto kilométrico 0 al 0+560, mientras que en la calle Dos de Mayo, se sitúa entre el 0 y el 0+730, manteniendo dentro de la red autonómica la glorieta existente.

En la OU-531 se transfiere el tramo que se corresponde con la avenida de Celanova, que coincide con la glorieta de intersección con la pista Zepetal, aunque se pospone la transferencia del tramo entre el 0+360 y el 0+750 hasta que se ejecute la mejora de la vía municipal que comunica esta carretera con la N-525.

El cambio de titularidad deberá ser aprobado mediante decreto de la Xunta. Con la transferencia, Xinzo de Limia será responsable de su conservación y mantenimiento y podrá actuar sobre estas vías de acuerdo con sus características.

La cesión de los tramos se formalizará mediante firma del acta de entrega en el plazo de los dos meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial de Galicia.