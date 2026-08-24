La Xunta financia 36 proyectos de transformación y comercialización de productos agrarios

A CORUÑA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas para transformación y comercialización de productos agrarios, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

En concreto, la Xunta apoya a 36 nuevas iniciativas. La convocatoria de este año es la primera que cuenta con dos líneas subvencionables.

Una de ellas, especifica, está centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias, "que incrementó su presupuesto hasta los 15 millones de euros"; y otra "novedosa" para inversiones con objetivos ambientales, dotada con 7,9 millones de euros.

Las ayudas cuentan con un presupuesto total de 23 millones de euros hasta el año 2028, cuando en un inicio estaba previsto invertir 19 millones", añade.

Por una parte, se encuentran las inversiones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, en el procesamiento de biomasa agrícola para la producción de energía; así como la incorporación de energías alternativas en la industria agroalimentaria; inversiones en general, que permitan mejorar la eficiencia energética.

La segunda de las líneas es la relativa al ámbito de la transformación y de la comercialización de productos agroalimentarios que busquen, entre otros objetivos, mejorar el rendimiento y desarrollo económico de las empresas; fomentar los productos de calidad y potenciar su competitividad en nuevos mercados.