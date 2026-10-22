La Xunta garantiza su compromiso con las razas ganaderas autóctonas y con las personas que viven en el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reafirmado este jueves el apoyo de la Xunta a las razas bovinas autóctonas de Galicia, ya que esto "supone apoyar también a las personas que viven en el rural". Ademas, ha destacado que con este compromiso se contribuye la que las aldeas "tengan futuro", a que el territorio "siga cuidado" y a que "no se pierda una forma de vida inseparable de la identidad y de la historia de la comunidad".

La conselleira, acompañada por varios altos cargos de su departamento, ha clausurado el acto de entrega de los primeros premios ExceRazas, celebrado en el Pazo de Fontefiz de la localidad ourensana de Coles. Estas dependencias acogen el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, responsable de la elaboración y desarrollo de los programas de conservación y fomento de todas las razas autóctonas gallegas en peligro de extinción.

Con los galardones ExceRazas, la Xunta quiere reconocer y premiar la profesionalidad de las personas criadoras de estas razas, tanto por mantener la pureza racial "cuando otras razas ganaban terreno, contribuyendo la que no se perdieran", como por su eficiencia técnica y por el cuidado del bienestar animal y de la salud de los rebaños.

Por eso, se utilizan indicadores objetivos certificados por los libros genealógicos de cada raza. Los premios, que tienen un carácter honorífico, distinguen las personas criadoras en cinco grupos, en función de la raza que crien -cachena, caldelá, frieiresa, limiá y vianesa-, y dentro de cada raza en tres bloques, con galardones a la excelencia ganadera, al legado y vigor y a la identidad y semilla de la raza.