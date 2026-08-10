Xunta impulsa el sector avícola gallego a través de aportaciones para la comercialización de productos agrarios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visita las instalaciones de El Huego de la Abuela, de la empresa Ecocentro - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha ratificado el apoyo del Gobierno gallego al sector avícola, poniendo como ejemplo las aportaciones para la transformación y comercialización de productos agrarios, que ha aumentado su presupuesto hasta los 23 millones de euros.

Lo ha hecho en una visita a las instalaciones de El huevo de la abuela, marca de la empresa Ecocentro, que producen huevos de gallina campera en Melide, y que fue beneficiaria de las ayudas con una aportación de casi un millón de euros para el desarrollo de varios proyectos.

En este sentido, Gómez, ha recordado que se ha ampliado la dotación presupuestaria de esta partida, con 23 millones de euros hasta 2028, cuando inicialmente estaba prevista con cerca de 19.

Asimismo, ha detallado que la convocatoria correspondiente a este año ha contado por primera vez con dos líneas subvencionables, una centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias, que incrementó su presupuesto hasta los 15 millones de euros; y otra novedosa para inversiones con objetivos ambientales, dotada con 7,9 millones de euros.

La conselleira ha destacado en su visita la apuesta de Ecocentro por la innovación tecnológica y por la diferenciación de sus productos de alta calidad, con huevos camperos comercializados bajo la marca El Huevo de la Abuela, que se consolida como una de las principales empresas gallegas productoras de huevo campero en Galicia.