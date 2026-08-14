La Xunta pide que si se detecta fuego en un vehículo se pare sobre el asfalto para evitar incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha recordado a la ciudadanía que ante cualquier tipo de incidencia que pueda generar un fuego en un vehículo mientras circulan, lo detengan en el asfalto para evitar que provoque incendios forestales.

En una nota de prensa, el Gobierno gallego ha señalado que la seguridad de las personas tiene que ser la principal prioridad en cualquier incidencia y especialmente ante el riesgo de que la combustión de un vehículo llegue a provocar un incendio forestal.

En este sentido, ha remarcado que una avería mecánica, un fallo eléctrico o un accidente pueden convertirse en un fuego forestal en pocos minutos y, de hecho, cada verano se registran incendios iniciados por vehículos averiados o accidentados en las márgenes de las carreteras.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico está difundiendo una serie de consejos y recomendaciones útiles para este tipo de circunstancias. En primer lugar, al detectar humo, olor a quemado o cualquier avería, conviene detener el vehículo sobre el asfalto o en una zona de tierra limpia, libre de vegetación.

El asfalto y el suelo mineral, ha explicado la Xunta, crean una discontinuidad de combustible. "Sin hierba ni mato alrededor, una ignición no tiene por donde propagarse al monte", ha relatado.

Así, ha reconocido que en muchas ocasiones, para no estorbar el tráfico, se busca apartar el vehículo lo máximo posible hacia el margen de la carretera, algo que puede parecer la opción más segura, pero no lo es, ya que el catalizador y el sistema de escape pueden superar los 500 grados. De este modo, en contacto con hierba seca o matorral, pueden prender en cuestión de segundos.

Una vez aparcado el vehículo, ha apuntado, se debe alejar a todas las personas hasta un lugar seguro y llamar al 112 o al 085 para facilitar la localización exacta, algo que también se puede hacer a través de la aplicación informática Alume.