La Xunta remarca la excelencia de los vinos de Amandi en la fiesta de exaltación de este producto en Sober (Lugo)

El conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, en la XLIV Feira do Viño de Amandi.

El conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, en la XLIV Feira do Viño de Amandi. - XUNTA

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, acompañado por alcalde de Sober, Luis Fernández, y el presidente del Consello Regulador de la DO Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, ha realizado este sábado un recorrido por la XLIV Feira do Viño de Amandi, que se celebra durante este fin de semana en el ayuntamiento lucense.

Previamente, José González saludó, en el Pazo de Sober, a los miembros del jurado de catas de esta edición de la fiesta, que cuenta con la participación de una veintena de bodegas.

En la visita, el titular do Medio Rural ha remarcado la calidad diferencia de los vinos de estas subzona de la denominación de origen (DO) Ribeira Sacra y ha reiterado el apoyo de la Xunta al fomento, refuerzo de la competitividad y promoción del sector vitivinícola de nuestra comunidad, con unas líneas específicas dotadas con más de 40 millones de euros solo en el período 2018-2023.