Xunta y sindicatos firman mejoras laborales de agentes y bomberos del servicio de prevención de incendios

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, firma con sindicatos el acuerdo de mejoras laborales para el servicio de prevención de incendios. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha firmado este lunes dos acuerdos con representantes de los sindicatos CC.OO., CSIF y UGT por los que se desarrollarán mejoras laborales para agentes forestales y facultativos medioambientales y bomberos forestales fijos discontinuos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta.

Según ha destacado el Gobierno gallego en una nota de prensa, estos acuerdos suponen "un refuerzo presupuestario de seis millones de euros" y la conselleira ha destacado la "voluntad de diálogo" para tratar de mejorar las condiciones laborales del SPIF.

En este sentido, ha recordado que el proceso de negociación se inició el pasado mes de abril con mesas de diálogo específicas.

En concreto, respecto a los agentes forestales y facultativos medioambientales, se incrementó la Unidad de Dirección de la Extinción (UDEX) en la Dirección Xeral de Defensa do Monte, pasando de seis a 15 puestos, que ya están operativos.

El objetivo, ha remarcado la Xunta, es mejorar la respuesta al nuevo tipo de incendios registrados en los últimos años y a los GIF (grandes incendios forestales) contando con equipos multidisciplinares.

Además, con el acuerdo firmado este lunes se materializa el compromiso de una subida de nivel debido a "la complejidad y los nuevos escenarios en la extinción de incendios", así como a la "mayor responsabilidad adquirida por los profesionales encargados de la dirección de la extinción de los incendios forestales".

Del mismo modo, este acuerdo contempla el incremento progresivo hasta el 1 de enero de 2029 de los niveles de complemento de destino y específico de los puestos. También recibirán un incremento del complemento de productividad asociado a las guardias operativas a partir del 1 de enero de 2027.

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2027, el período extraordinario de trabajo será de cuatro meses que comprenderá, en todo caso, del 16 de junio al 15 de octubre, pudiendo incrementarse en un mes adicional que se determinará en función de las circunstancias de riesgo de incendios.

BOMBEROS FORESTALES

Por otra parte, sobre los bomberos forestales, el acuerdo pasa por una mejora de las condiciones económicas y de la productividad por el trabajo realizado domingos y festivos. La implantación será progresiva con efectos del 1 de julio de 2026 y hasta el año 2028.

En el año 2024, además de acordarse ya el pago de un complemento de productividad por trabajar domingos y festivos, se incrementó el período de trabajo de 6 a 9 meses. Además, en 2023 se crearon 44 puestos de trabajo de personal de las Brigadas Helitransportadas y se incrementó el período de actividad de 608 puestos del personal fijo discontinuo de 9 a 12 meses, como consecuencia del proceso de funcionarización.

Del mismo modo, en 2019 se amplió en 554 el número de efectivos de personal laboral fijo discontinuo de apoyo a la temporada de alto riesgo, de julio a septiembre. Ese mismo año se aumentó también el período de trabajo del personal laboral fijo discontinuo de apoyo a la campaña de alto riesgo, pasando de 3 a 6 meses de trabajo.

PERSONAL TÉCNICO

Asimismo, la Xunta ha informado de que también se mantuvo una reunión de trabajo con la mesa de negociación sobre el personal técnico, que continuará una vez finalizada la campaña de alto riesgo. En ella se ha abordado la gestión de los coeficientes reductores y se lograron avances de cara a su aplicación al personal técnico del SPIF.

En el marco de este proceso de negociación, ha subrayado el Ejecutivo autonómico, ya desde el día 14 de julio de 2026 se regularizaron siete puestos del personal técnico del Servicio de Prevención de Incendios Forestales, "adecuando su configuración a las funciones efectivamente desempeñadas".