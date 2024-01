El gran centro de almacenamiento de datos estará operativo en el primer trimestre de 2026

El director general de Impulsa es "optimista" con el proyecto de Altri y espera que haya información "positiva" sobre fondos europeos en "próximas semanas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Impulsa Galicia, Julio Pombo, avanza que el gran centro de almacenamiento de datos positivo en carbono "estará operativo" en "el primer trimestre de 2026".

En una entrevista con Europa Press, Pombo subraya que la planificación de este gran centro de datos está "en una fase muy avanzada", "con compromisos muy firmes", una infraestructura sobre la que "muy pronto se conocerá su ubicación" y que "será esencial para el desarrollo de Galicia para su digitalización y para su competitividad".

Esta iniciativa busca poner al servicio de las pymes, grandes empresas e instituciones públicas una solución tecnológica que les garantice el almacenamiento de datos que necesiten, la conectividad de alta velocidad, el ancho de banda suficiente y una baja latencia (retardos temporales dentro de una red). Este centro con una capacidad de 15 megavatios permitirá alojar los datos de la gran mayoría de las compañías gallegas.

La empresa española Ingenostrum lidera este proyecto, de la mano de la ingeniería Nexitic especializada en diseños de este tipo. Cuenta con una inversión de 400 millones, así como un empleo estimado de 200 personas en la fase de construcción y de 100 puestos de trabajo altamente cualificados para su mantenimiento entre directos e indirectos.

Pombo explica que "este centro tiene dos características esenciales que lo hacen tanto importante para Galicia como una referencia a nivel nacional". "Por un lado, permite el asentamiento de proyectos TIC que, si no, no podrían estar en Galicia por el tema de la distancia a los servidores", lo que es "clave", pues "hasta ahora están esencialmente en Madrid, en las periferias no se tenía esta infraestructura". Asimismo, "está diseñado de forma que no solo se alimenta de energía 100% renovable, sino que, además, el calor que genera es utilizado en procesos industriales de otras plantas que están en la proximidad".

"No solo no genera emisiones de CO2, sino que su funcionamiento permite reducir emisiones en otros procesos", relata, "con lo cual es un sumidero de dióxido de carbono". "Hará que las TIC gallegas sean las más verdes de Europa", sentencia.

IMPULSA, UNA "HERRAMIENTA EFICAZ"

La sociedad público-privada Impulsa Galicia nació tras la pandemia para articular proyectos tractores en la comunidad. La Xunta (40%), la entidad financiera Abanca (38%), la energética Reganosa (12%) y la empresa pública Sogama (10%) son los socios fundadores que aportaron un capital de 5 millones.

"Nosotros en los tres años que llevamos de funcionamiento hemos demostrado que somos una herramienta eficaz para identificar proyectos, conceptualizarlos y llevarlos a cabo", opina Pombo. "Ahora mismo tenemos en cartera proyectos en todas las fases de vida del proyecto" y con "un tamaño suficiente como para marcar una diferencia una vez que son una realidad".

"Hace escasamente un mes finalizó el trabajo de Impulsa en la creación, conceptualización y materialización de Recursos de Galicia, que ya es una realidad. Es el primer proyecto que llegamos hasta la fase final por nuestra parte. Ahora está en las manos de un gestor de primer orden como es Emilio Bruquetas, que muy pronto hará de este un actor principal en el sector de la energía renovable", valora.

"OPTIMISTA" CON ALTRI

Otro de los principales proyectos tractores, "también muy avanzado", es el de la fábrica de fibras sostenibles de Altri, en Palas de Rei (Lugo). "Esencialmente está pendiente de que se le asignen los fondos muy merecidos del plan de recuperación, que esperemos en las próximas semanas tener información al respecto positiva", expone.

"Yo quiero ser optimista, no podría ser de otra forma", dice sobre Altri. "Creo que ha habido avances en ese sentido y yo no puedo esperar otra cosa que eso se va a materializar muy pronto", añade.

Dice "no poder concebir" que no salga adelante un proyecto "con todas las características tanto de sostenibilidad como de respeto al medio ambiente, como de impacto socioeconómico". Recuerda que el textil es "el primer sector en Galicia", y esto supondría "poder cerrar de tener las dos patas de la cadena de suministro de producción del sector textil con las fibras más ecológicamente sostenibles y el proceso de producción más sostenible a nivel mundial". Por eso, no entendería "que no se apoyase por todas las instituciones".

No obstante, se queja sobre que "la gestión de los fondos de los Next Generation es del Gobierno central" y "hasta ahora han sido como poco lentos en su asignación".

RIESGO DE PÉRDIDA DE FONDOS EUROPEOS SI NO SE AGILIZAN

Sobre la llegada de fondos europeos Next Generation a Galicia, el director general de Impulsa indica que siempre fueron "muy conscientes de la necesidad de ser muy proactivos", por lo que se puso "encima de la mesa" proyectos que "encajan perfectamente en el espíritu de las convocatorias". Sin embargo, reprocha que "esta movilización que hubo en Galicia no tuvo una correspondencia exacta con la gestión que se hizo centralizada desde el Gobierno central de los fondos".

"Galicia no fue particularmente favorecido por estos fondos, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que aquí se hizo", lamenta. "Esperemos que ahora en esta última fase todo esto se aglice", asevera. "Es el Gobierno central el que tendría que hacer un trabajo equivalente al que estamos haciendo aquí", reflexiona.

Sobre si cree que pueden perderse partidas europeas si no se agilizan, Julio Pombo responde: "Si los fondos no cogen un rimo mayor del que tuvieron hasta ahora, eso es una posibilidad, desde luego".

PLANTAS DE BIOMETANO

Entre otros proyectos en cartera, observa "avances" en el proyecto de economía circular para la gestión de 6 millones de toneladas de excedente de purín para la producción de biogás, bioetanol y fertilizantes orgánicos. Un proyecto con "promotores de primer orden" --impulsado por Repsol, Naturgy y Reganosa-- y "una complejidad grande".

Inicialmente, se prevén 10 plantas de biometano por toda Galicia, si bien Pombo indica que "en las primeras fases el número no será tan elevado", pero posteriormente se irán adaptando a las necesidades sobre todo de gestión del residuo".

"El tema es que para cerrar ese ciclo y generar tanto biometano como compost inerte para poder mantener los nutrientes en el suelo en su grado óptimo, la organización de todo el sistema es compleja y tiene que venir acompañada de regulación a nivel autonómico", opina.

HIDRÓGENO Y OTROS PROYECTOS

Junto a esto, Impulsa está implicada en la futura planta de hidrógeno de As Pontes --con Reganosa y EDP de líderes industriales--, que ha recibido 15 millones del Perte de renovables. "Son 100 megavatios de electrolizadores en una zona donde hay previstos unos desarrollos industriales que van a demandar energía limpia".

Eso sí, "también es importante que cuestiones como la conexión de Galicia a la red se solucione" y "es un tema que la planificación propuesta por el Gobierno central no acaba de despejar". Hace un llamamiento a que Galicia "no vuelva a ser una isla energética, también con el tema del hidrógeno, porque el potencial que hay aquí es muy elevado".

Paralelamente, se encuentra "en una fase bastante avanzada el proyecto del fondo de inversión sostenible" para atraer capital, al tiempo que se colabora en otros como la recuperación integral del rural con una apuesta por "aldeas modelo".

Todavía en fase "de ideación" hay propuestas que "van a ser bastante trascendentes también en el sector agroalimentario y en el sector de las TIC".

A esto se une que "siempre" están en contacto con agentes sociales para identificar nuevas oportunidades, pendientes de nuevos Perte como los de la cadena mar-industria y sector agroalimentario.