SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 366 estudiantes de 27 centros educativos gallegos participan en la primera edición del 'Desafío CiberFP', para fomentar el talento digital, desarrollar competencias tecnológicas y acercar la formación profesional a los retos de la ciberseguridad.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este martes en el lanzamiento de esta iniciativa donde ha destacado que la ciberseguridad "es un ámbito estratégico" para el presente y el futuro del tejido productivo gallego.

"En un contexto en el que las empresas dependen cada vez más de sus sistemas digitales, resulta fundamental contar con profesionales capaces de prevenir, detectar y responder ante posibles ciberataques", ha señalado.

De esta forma, ha ensalzado el papel de la FP en la preparación de estos profesionales y ha remarcado que este desafío permite "trasladar al aula" situaciones a las que se enfrentan las empresas en su actividad diaria, ofreciendo al alumnado la oportunidad de aplicar sus conocimiento y desarrollar habilidades en un ámbito cada vez más demandado.

La competición se bada en la metodología 'Capture The Flag', donde los equipos deben superar pruebas técnicas y resolver desafíos de ciberseguirdad en entornos simulados. Para ello, los retos están inspirados en situaciones profesionales reales.

En esta primera edición se inscribieron 49 equipos en la categoría Explorador, 56 en Aventurero y 17 en Experto. Así, cada equipo está integrado por tres estudiantes y cuenta con la coordinación de un docente.