Solo una de cada cuatro empresas gallegas emplea IA, una de las tasas más bajas en España

Archivo - 01 February 2025, Indonesia, Bandung: In this photo illustration, Chat GPT AI logo are displayed on a smartphone with Deepseek Website in the background. New requirements for regulating the use of artificial intelligence went into force in the E - Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 24,6% de las empresas con sede social en Galicia de 10 o más empleados, una de cada cuatro, emplean la inteligencia artificial (IA), según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Esta tasa es la tercera más baja por comunidades, solo por encima de Cantabria (21%) y Extremadura (23,8%), y con misma tasa que Murcia (24,6%).

El dato gallego es nueve puntos inferior a la media española de uso de IA del 33,6%. Queda lejos de la de las comunidad autónomas que encabezan la clasificación, Cataluña (48,7%) y Madrid (48%).

La encuesta del INE también indica que el 81,9% de las empresas cuentan con conexión a Internet. Y del total de empresas con más de 10 empleados en Galicia que tienen conexión a Internet, el 30,6% permiten el teletrabajo, por debajo de la media estatal del 37,7% y lejos de Madrid (52,5%) y Cataluña (45%).

Entre los que tienen Internet, el 79,8% cuenta con página web y el 57,3% tiene medios sociales. Además, un 29,9% emplea servicios de 'cloud computing'. Igualmente, un 64,7% tiene software de planificación de recursos empresariales y un 28,1% cuenta con programas de gestión de relaciones con los clientes.