La Xunta incorpora simuladores de entrevistas de trabajo con IA a la orientación laboral de oficinas de empleo

El conselleiro de Emprego, José González, visita oficina de empleo en Ourense - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta incorpora simuladores de entrevistas de trabajo con inteligencia artificial, en fase piloto, al proceso de orientación laboral en las oficinas del servicio público de empleo.

El simulador, actualmente disponible en 17 de las 54 oficinas del servicio de empleo, permite ser personalizado en función de las características de cada perfil profesional y beneficiará este año a alrededor de 600 personas.

El informe generado tras la simulación, con las fortalezas y los aspectos susceptibles de mejora, es posteriormente analizado y trabajado junto con el personal orientador para determinar las áreas en las que hace falta incidir, explica el Gobierno gallego.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó esta mañana la oficina de empleo de Ourense Centro para conocer esta nueva herramienta que se integra en el itinerario personalizado de inserción y permite a las personas demandantes de empleo entrenar sus competencias en un entorno seguro.

"La herramienta no sustituye en ningún caso la labor de los profesionales, sino que se integra en el itinerario personalizado de inserción laboral diseñado para las personas que buscan empleo. De hecho, es el personal orientador quien determina cuándo resulta conveniente emplearla, adapta la simulación a las necesidades de cada perfil y acompaña el proceso posterior para garantizar que esta práctica resulte realmente eficaz", explica ele Ejecutivo autónomico en un comunicado.