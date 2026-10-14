La Xunta sitúa la innovación y la IA como instrumentos clave para afrontar los retos del tejido productivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha situado la innovación y la inteligencia artificial (IA) como instrumentos clave para afrontar los retos del tejido productivo.

La titular de Economía ha mantenido un encuentro de trabajo en Santiago con el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, en el que ha abordado los principales retos a los que se enfrenta el tejido productivo.

En la reunión, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, la conselleira ha destacado el papel de la innovación y de tecnologías como la IA como claves para lograr un tejido productivo más competitivo. También ha anticipado las nuevas líneas estratégicas de la Consellería dirigidas a pymes o startups, centradas en favorecer que las nuevas soluciones tecnológicas se traduzcan en actividad empresarial, inversión, crecimiento económico y empleo de calidad.

Por su parte, Abad ha trasladado a Lorenzana las dificultades que afrontan los sectores económicos debido, entre otros factores, al encarecimiento energético que sufren los negocios.

DEBATE EN EUROPA

Por otra parte, en otro comunicado, la Xunta ha informado de que la directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, Carmen Cotelo, ha abierto este miércoles la jornada 'Interregional workshop: The European digitization in the coming decade' en la sede de la Fundación Galicia Europa en Bruxelas.

Este seminario, que ha contado con representantes de la Comisión Europea, de organismos regionales y de empresas, ha servido de espacio de debate sobre el futuro de la digitalización en Europa y sus retos y oportunidades.

La directora de la Axencia ha explicado la apuesta de Galicia por tecnologías estratégicas como la IA, la cuántica o la biotecnología, en el marco del Plan gallego de I+D+i y alineado con las prioridades europeas.

En este ámbito, ha destacado la factoría europea de IA 1HealthAI, el Polo de tecnologías cuánticas de Galicia y la Estrategia de Biotecnología 2026-2030.

Esta jornada se enmarca en el proyecto de cooperación interregional Interreg Europe BestDIH, que tiene como objetivo mejorar las políticas de innovación regionales en el campo de la transformación digital a través de la cooperación interregional.