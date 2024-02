Pontón recoge el "aprendizaje" de su hogar familiar para convertirse en la "primera presidenta": "Vale para todo"

CHORENTE-SARRIA (LUGO), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha vuelto este primer día de campaña para el 18 de febrero a su casa natal de Chorente, en Sarria (Lugo), para recoger el "aprendizaje" que cultivó en la cocina familiar. Acompañada de su madre Aurita, quien no dudó en proclamar que su hija "valía para todo", y de su padre Luís, ambos muy emocionados; Ana Pontón ha defendido el "orgullo" de sus orígenes y la importancia de "no ponerse límites" y que Galicia "tiene capacidad para hacer grandes cosas".

Es la segunda ocasión en la que Pontón decide arrancar la carrera electoral en su casa familiar. Lo hizo en 2020 por primera vez en la que era su segunda vez como cabeza de lista de las autonómicas y, entonces, le supuso pasar de cuarta a segunda fuerza política, subiendo de 6 a 19 escaños, el techo del BNG en escaños.

Pontón se ha querido defender de nuevo el "orgullo de ser del rural y los valores de la humildad y el esfuerzo" y ha proclamado que hay "ganas de cambio" y "esperanza", lo que la convertiría en la "primera presidenta" de Galicia tras seis hombres al frente de la Xunta. "Con manos libres y limpias", apostilló, en otro momento de la charla con los medios de comunicación su madre Aurita, quien llevó "anotado" lo que quería decir de Ana Belén Pontón Mondelo, Ana Pontón en la política, Belén en casa.

"Cuando tenía 18 años si me imaginaba que podría ser candidata a la Presidencia de la Xunta, diría que no", ha relatado Pontón, ante la emoción y lágrimas en los ojos de su padre, quien con ello hizo quebrar también la voz de la líder nacionalista.

"Si me lo preguntáis hace diez años, seguramente también diría que no; si me lo preguntáis hoy, pues os diría que este país necesita una presidenta, que son las elecciones en que podemos conseguirlo", ha enfatizado.

Lo dijo, con el ánimo de trasladar "todo lo aprendido en esta cocina". "El orgullo de nosotros, que no tenemos límites y el lugar del que vienes y cuál es tu familia no puede condicionarlo y que, desde luego, en cierta manera, es una historia compartida con miles de personas, o porque nacimos en el rural, o nuestros padres y madres nacieron en el rural", ha manifestado.